استشاري أمراض معدية: ظهور المتحور الجديد “JN.1” شيء متوقع.. وأعراضه قليلة الخطورة ولا تدخل العناية المركزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور “وائل باجهموم”، أن الفيروسات تطور باستمرار دون تدخل العنصر البشري فيها.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه خلال أزمة كورونا التي فتكت بآلاف الأرواح حول العالم، لوحظ متحورات كثيرة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز المتحور الجديد هو سرعته في الانتشار.

وأوضح أن ظهور المتحور الجديد شيء متوقع، لكن أعراضه قليلة الخطورة ولا تدخل العناية المركزة.