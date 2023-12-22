صحة ورشاقة

استشاري أمراض معدية: ظهور المتحور الجديد “JN.1” شيء متوقع.. وأعراضه قليلة الخطورة ولا تدخل العناية المركزة

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور “وائل باجهموم”، أن الفيروسات تطور باستمرار دون تدخل العنصر البشري فيها.

وأضاف في تصريحات لـ “الإخبارية”، أنه خلال أزمة التي فتكت بآلاف الأرواح حول العالم، لوحظ متحورات كثيرة، مشيرا إلى أن أهم ما يميز المتحور الجديد هو سرعته في الانتشار.

وأوضح أن ظهور المتحور الجديد شيء متوقع، لكن أعراضه قليلة الخطورة ولا تدخل العناية المركزة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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