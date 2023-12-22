ماء الأرز لعلاج التهاب المسالك البولية.. هل هو علاج يخفف الألم؟

بيروت - نادين محمد - هناك العديد من العلاجات المنزلية التي يمكن أن تساعد في علاج مشاكل المسالك البولية، منها ماء الأرز وهو أحد علاجات الأيورفيدا.

ماء الأرز، وهو علاج طبيعي مشهور في كوريا للعناية بالبشرة والشعر، اكتسب شعبية أيضًا لنتائجه الفورية والفعالة في علاج أمراض أخرى.

ماء الأرز غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن، لذلك هو مفيد للبشرة والشعر. بالإضافة إلى فوائده الجمالية، ماء الأرز عرف كعلاج فعال لالتهابات المسالك البولية. يساعد هذا الماء في تخفيف الإحساس بالحرقان والإفرازات البيضاء ونزيف الحيض الثقيل.

ما هو التهاب المسالك البولية؟

عدوى المسالك البولية هي عدوى بكتيرية تؤثر على أي جزء من الجهاز البولي، مثل الكلى والمثانة والحالب أو مجرى البول. تشمل الأعراض الشائعة لالتهاب المسالك البولية الرغبة المستمرة في التبول، والشعور بالحرقان أثناء التبول، والبول الغائم أو ذو الرائحة القوية، و ألم الحوض.

النساء البالغات أكثر عرضة بنسبة 30 مرة للإصابة بالتهاب المسالك البولية من الرجال. وبالتالي فإن التهاب المسالك البولية أكثر انتشارا بين النساء. يعد التدخل الطبي أمرًا بالغ الأهمية للتخلص تمامًا من العدوى، لكن الحفاظ على رطوبة الجسم والنظافة يساعد في منع العدوى.

عدوى المسالك البولية -المصدر freepik

هل ماء الأرز مفيد لالتهاب المسالك البولية؟

لا تقتصر فوائد ماء الأرز على الجمال فحسب، بل قد تمنع أيضًا الالتهابات المهبلية. قد تعاني النساء المصابات بحالات التهاب المسالك البولية من أعراض مثل الألم والحرقان والحكة المرتبطة بهذه العدوى. في مثل هذه الحالة، يمكنكِ تجربة بعض العلاجات المنزلية التي قد تساعدكِ على التخلص من العدوى .

تم استخدام مشروب ماء الأرز، منذ فترة طويلة لعلاج التهاب المسالك البولية. لا تشمل فوائد هذا المشروب شفاء العدوى فحسب، بل تشمل أيضًا تقليل الحموضة وتشنجات الدورة الشهرية.

قد يعجبك هذا أيضًا ماذا يفعل ماء الارز للشعر؟

ما هي فوائد ماء الأرز لالتهاب المسالك البولية؟

حسب التجارب الشعبية، يُعتقد أن ماء الأرز، مفيد في علاج عدوى المسالك البولية بسبب خصائصه المهدئة لأنه يحتوي على مركبات قد تساعد في تخفيف الالتهاب والتهيج في المسالك البولية. النشا الموجود في ماء الأرز يعمل كطبقة واقية، مما يقلل من الشعور بالألم أثناء التبول.

يساعد ماء الأرز على زيادة تدفق الدم في الجسم وتقليل الإحساس بالحرقان. كما أنه يساعد على تخفيف مشاكل الجهاز الهضمي وتخفيف أعراض الحرقة التي يصاب بها الشخص في حالة التهاب المسالك البولية. بالإضافة إلى أن ماء الأرز مدر للبول مما يعزز زيادة إنتاج البول وربما طرد البكتيريا من الجهاز البولي.

صحيح أن العلاجات الطبيعية تعمل على تخفيف حدة أعراض التهاب المسالك البولية إلا أنه يجب استشارة طبيب متخصص لتشخيص الحالة وتحديد العلاج المناسب لعدوى المسالك البولية. قد يصف لك طبيبك أدوية مثل المضادات الحيوية، والتي غالبًا ما تكون ضرورية لمعالجة العدوى البكتيرية الأساسية بشكل فعال.

ماء الأرز مفيد في علاج عدوى المسالك البولية -المصدرfreepik



كيفية تحضير ماء الأرز ؟

تحضير ماء الأرز أمر سهل. خذي وعاء من الأرز (حوالي 10 جرام) واغسليه وانقعيه في الماء لمدة 2 إلى 6 ساعات في وعاء. بعد النقع، قومي بتصفية ماء الأرز لفصله.

تناولي 50 مل من ماء الأرز يومياً، ويفضل في الصباح. يمكنك استخدام أي نوع من الأرز لتحضير هذه الوصفة، أي نوع أرز يكون مناسب لكن يجب أن يكون غير مطبوخ. أيضًا، لا تقومي بتسخين الأرز واحتفظي به نيئًا للتحضير.

قد يهمك ايضا الاطلاع على أعراض التهاب المسالك البولية وعلاجه

المصدر : The health site