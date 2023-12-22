اكتشفي فوائد عشبة كف مريم وهل تؤثر على الوزن؟

بيروت - نادين محمد - تعد عشبة كف مريم شجيرة تنمو في دول البحر الأبيض المتوسط وآسيا الوسطى وتم استخدامها لعدة قرون لمعالجة مشاكل أمراض النساء، وما زالت تستخدم كدواء عشبي تقليدي للمساعدة في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض (PMS)، مثل تقلب المزاج والصداع والانتفاخ وألم الثدي.

عادة ما يتم تجفيف أعشاب كف مريم وثم تحويلها إلى مسحوق (يؤخذ على شكل كبسولات) أو مستخلص ويمكن استخدامه أيضًا كزيت أساسي.

تُعدّ كف مريم من الأعشاب التي لا يُمكن تناولها لفقدان الوزن لأنها قد تسبب زيادة في الوزن كأثر جانبي لها، في ما يلي علاقة عشبة كف مريم في زيادة الوزن وفوائد أخرى لها.

علاقة عشبة كف مريم بزيادة الوزن

​​​ تناول عشبة كف مريم يمكن أن يسبب زيادة في الوزن «الصورة من موقع Freepik»

تناول عشبة كف مريم يمكن أن يسبب زيادة في الوزن، لأنها تساعد في فتح الشهية من خلال تحفيز إفراز حمض المعدة والعصارة الصفراوية ويعود سبب ذلك بسبب احتوائها على مادة سنيسين، لذا يجب استشارة المختصين قبل تناول هذه العشبة للتأكد من الجرعة وطريقة الاستعمال الصحيحة. أيضاً يُنصح عدم تناولها بهدف فقدان الوزن، واللجوء إلى اتباع نظام غذائي صحي، وممارسة الرياضة لفقدان الوزن.

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فوائد أخرى لعشبة كف مريم

على الرغم من بعض الاعراض الجانبية لعشبة كف مريم الا ان لها الكثير من الفوائد لصحة المرأة تعرفي عليها في الآتي:

تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض

تُظهر العديد من الدراسات قدرة عشبة كف مريم على تخفيف أعراض الدورة الشهرية لغناها بمركبات الفلافونويد والتي يمكن أن تساعد في تهدئة أعراض متلازمة ما قبل الحيض والمساعدة في دعم المستويات الصحية للهرمونات، مما قد يؤدي في تخفيف أعراض الدورة الشهرية وذلك لأن مستويات هرمون الاستروجين والبروجستيرون تعمل معًا لتنظيم الدورة الشهرية.

التقلبات المزاجية

عشبة كف مريم من الاعشاب المعززة للمزاج «الصورة من موقع AdobeStock»

قد تكون عشبة كف مريم من الاعشاب المعززة للمزاج لأنها قد تدعم مستويات الدوبامين الصحية، والتي بدورها تعمل على دعم الطاقة والتركيز. بمعنى آخر، قد يساعد في استقرار حالتك المزاجية أيضاً يمكن أن تساعدك عشبة كف مريم أيضًا على الاسترخاء بشكل عام، جسديًا وعاطفيًا.

أيضاً تدعم عشبة كف مريم الوظيفة الإدراكية من خلال مساعدة جسمك وعقلك على التكيف بشكل أفضل مع الضغوطات مثل المجهود البدني أو التغيرات البيئية.

نوم أفضل

نظرًا لأن عشبة كف مريم يمكن أن تساعد في دعم الهرمونات، فقد يقلل أيضًا من أعراض انقطاع الطمث أو الأعراض المرتبطة باختلال التوازن الهرموني، والتي يمكن أن تشمل التعرق الليلي والهبات الساخنة.

ولهذا السبب، قد يساعدك تناول عشبة كف مريم في الحصول على نوم أكثر راحة ومنحك الاسترخاء وتهدئة عقلك حتى تتمكني من النوم المريح. لن يجعلك هذا تشعرين بالتحسن فحسب، بل يمكنه أيضًا دعم طاقتك طوال اليوم التالي.

صحة الجلد

عشبة مريم تدعم صحة البشرة - الصورة من موقع Freepik»

فائدة أخرى مدهشة تقدمها عشبة مريم وهي قدرتها على دعم صحة البشرة ونتيجة لذلك، يمكن أن يساعد ذلك في منع بشرتك من ظهور علامات واضحة لأضرار أشعة الشمس، مثل التجاعيد أو البقع العمرية على سطح الجلد.

تعزيز الخصوبة

بالنسبة لأولئك النساء اللاتي يحاولن الحمل، قد تساعد عشبة مريم في دعم المستويات الصحية للهرمون الملوتن والهرمون المنبه للجريب اللذين يلعبان دورًا مهمًا في الإباضة والخصوبة .

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد عشبة كف مريم في دعم المستويات الصحية من هرمون البروجسترون، وهو الهرمون الرئيسي الذي يحكم النصف الأخير من الدورة الشهرية للمرأة. ويسمى هذا النصف أيضًا بالطور الأصفري، ويمكن أن تؤدي عيوب الطور الأصفري إلى حالات العقم.

صحة الثدي

عشبة كف مريم قادرة على دعم أنسجة الثدي «الصورة من موقع AdobeStock»

عشبة كف مريم قادرة على دعم أنسجة الثدي المثالية بفضل محتواها من الاستروجين النباتي بالإضافة إلى ذلك، قد تدعم مكملات كف مريم مستويات البرولاكتين الصحية وهو هرمون يتم إنتاجه في الغدة النخامية ويساعد على تحفيز الرضاعة لدى النساء الحوامل.

على الرغم من أن هذا مفيد للمرضعات، إلا أنه قد يؤدي إلى ألم في الثدي عند النساء غير الحوامل أو المرضعات خاصة بالقرب من الدورة الشهرية.

منع اضطرابات الجهاز الهضمي

يمكن أن تساعد عشبة كف مريم في دعم صحة الجهاز الهضمي أيضًا! من المعروف تأثيرها الإيجابي على عملية الهضم، لأنها يمكن أن تساعد أمعائك على امتصاص العناصر الغذائية.

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المصدر:هيلث لاين