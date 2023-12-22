شكرا لقرائتكم خبر عن يجب تحديد المدة والجرعة.. تناول مضادات الاكتئاب دون طبيب يعرضك لأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مضادات الاكتئاب هي أدوية يصفها الطبيب النفسى لبعض المرضى الذين يعانون من حالات اكتئاب بدرجاته المتفاوتة، وتختلف الجرعات حسب حالة كل مريض واحتياجه من الجرعة بعد التشخيص اللازم.

من جانبها أوضحت الدكتورة تقى شرف الدين أخصائي الطب النفسى جامعة المنوفية، أن يجب طمأنة المرضى أن لكل دواء آثاره الجانبية وليس أدوية الاكتئاب فقط، حيث تعتمد الآثار الجانبية لها على أساس حجم الجرعة والمدة التي تؤخذ فيها.

وأشارت أخصائى الطب النفسى في تصريح لـ " الخليج 365"، إلى أن الأعراض المصاحبة لأدوية الاكتئاب قد تشمل في البداية غثيان وأرق وقلة نوم، كما أنها من الممكن أن تسبب قلة تركيز او تشويش ف الرؤية، وزيادة فى الوزن ودوخة واعياء وتعب بالجسم، وتكون أعراض مثل الأرق والقلق خفيفة أول أسبوعين إلى شهر من تناول الجرعات، أما إذا زادت الجرعة او المدة فمن الممكن أن تبدأ الأعراض الأخطر في الظهور.

وكشفت أنه من الأخطاء الشائعة اللجوء إلى مضادات الاكتئاب او أى علاج نفسى دون الرجوع للمختص، حيث يجب استشارة الطبيب المعالج ومتابعة العلامات الحيوية والتحاليل اللازمة الدورية قبل تحديد جرعة الأدوية.

وفقا لتقرير موقع " healthsite"، تغير أدوية مضادات الاكتئاب حالتك المزاجية، وتزيد من المواد الكيميائية في دماغك، وهناك ثلاثة أنواع من مضادات الاكتئاب، مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)، مثبطات إعادة امتصاص السيروتونين والنورادرينالين (SNRIs) وثلاثية الحلقات، وكل نوع يوصف للحالة المرضية للشخص مع تحديد مدة وجرعة العلاج.