شكرا لقرائتكم خبر عن مشكلات صحية تصيب القدم يجب عدم تجاهلها لتجنب المضاعفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتعرض القدم لبعض المشكلات التي يجب توخي الحذر منها وعدم تجاهلها حتى نتجنب المضاعفات، والتى يقدمها التقرير المنشور عبر موقع timesofindia، كالتالى:

-​​ألم مفاجئ وشديد في القدم

الألم الشديد المفاجئ الذي لا يهدأ يعد سببًا للقلق، فبالنسبة للمدخنين، ومرضى السكر، وارتفاع ضغط الدم، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول، فإن الألم المفاجئ والشديد مع انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة مع أو بدون تغير اللون قد يعني انسداد الدم الشرياني.

-​​تقرحات القدم السكري

بسبب تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية، تعد مشاكل القدم مشكلة شائعة لدى مرضى السكر، وبخلاف ذلك، حتى الجروح البسيطة أو البثور يمكن أن تتطور إلى تقرحات خطيرة.

-​​ألم الساق وتورم واحمرار مفاجئ

إن الشعور بعدم الراحة في القدم وظهور التورم المفاجئ في الساق أو الأطراف السفلية مع الألم، قد يكون أحد أعراض جلطات الدم في أوردة الساق، وفي حالة تأخر العلاج، يمكن أن تنتشر الجلطة أو تنتقل نحو القلب عبر مجرى الدم وتسبب مضاعفات خطيرة.

-تغير لون أصابع القدمين

أي إصابة بسيطة في القدم لدى مرضى السكر أو المدخنين يمكن أن تتحول إلى غرغرينا، ويسبق هذا ألم في الساق بعد المشي لمسافة بسيطة، ويخف عند أخذ قسط من الراحة، وهذا علامة على انخفاض تدفق الدم إلى الأطراف العلوية أو السفلية والذي عادة ما يتم إهماله ومن ثم يتحول إصابة وصدمة طفيفة في القدم أو أصابعها إلى الغرغرينا والتي يتم التعرف عليها على أنها تغير لون أسود تدريجي والذي يجب زيادة تدفق الدم من أجله قبل إزالة الجزء المصاب بها.

ونصح التقرير الأشخاص علي ضرورة الذهاب الفوري للأطباء، عند التعرض لمثل هذه الأعراض لتجنب الإصابة بمشاكل صحية وخيمة.