شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات صحية لمرضى حساسية الصدر في الأتربة لتجنب أزمات التنفس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عصام إبراهيم استشاري الصدر والمناعة في كلية طب سوهاج، إنه خلال نشوب الأتربة تزداد فرص تعرض مرضى حساسية الصدر والربو للعديد من المشاكل التي قد تصل إلي قفل القصبة الهوائية، وضيق شديد في التنفس، موصيا بتباع نظام غذائي غني بالألياف، للوقاية من مضاعفات تعرض مرضى حساسية الصدر لأي مضاعفات وأبرزها ضيق التنفس الشديد.

كما نصح إبراهيم، بضرورة الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بفيتامين سي ود، فهي غنية بمضادات الأكسدة، والألياف، فجميعها عناصر غذائية تساهم في الحد من مضاعفات حساسية الصدر، لأنها تحقق الترطيب الجيد للجسم، وبالتالي تحد من الشعور بضيق لتنفس، وتعمل على تقوية الجهاز المناعي.

وحث استشاري المناعة والصدر، على ضرورة تناول الأطعمة الغنية بمضادات الالتهابات، كالخضراوات والفواكه، كالتفاح والبصل والخيار، لأنها غنية بمضادات الأكسدة، وتعمل على تنظيم إنتاج الهستامين الذي يقلل من التعرض لمضاعفات حساسية الصدر.

وأشار إلى أنه يجب الذهاب للطبيب عند التعرض لأي عرض مثل الرشح والأنفلونزا والانسداد الأنفى والتهاب الحلق، مع توخي الحذر من أخذ أي علاج دون الرجوع للطبيب حتي لا يصاب الشخص بأي مضاعفات صحية.

وقدم بعض النصائح الوقائية لمرضي الحساسية خلال الأتربة، ومنها:

-الإكثار من تناول السوائل الدافئة، والماء لتطهير الجهاز التنفسي.

-ارتداء الكمامة خلال الخروج حتى لا تسمح بدخول الأتربة للجهاز التنفسي.

-يمكنك الاستحمام قبل النوم للتخلص من أي ترسبات من الأتربة على الجسد.

-غلق النوافذ لتجنب تسريب الأتربة داخل المنزل.