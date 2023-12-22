شكرا لقرائتكم خبر عن رخيص الثمن ومتوفر في كل منزل.. مشروب شهير يخفض ضغط الدم ويريح الشرايين خلال دقائق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ارتبط ارتفاع ضغط الدم بقوة ضغط الدم على جدران الأوعية الدموية، ويمكن أن يوفر اتباع نظام غذائي صحي حاجزًا ضد ارتفاع ضغط الدم عن طريق خفض القراءة العالية.

وثبت أن الشاي الأسود يخفض ضغط الدم المرتفع ويخفف من تصلب الشرايين، أحد آثار ارتفاع ضغط الدم، علاوة على ذلك، فقد ثبت أن هذا التأثير يبدأ في غضون ساعة واحدة من الاستهلاك.

ودرس الباحثون آثار الشاي الأسود على ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم.

ووفقا للدراسة، التي نُشرت في مجلة "Nutrients"، تم تكليف 19 مريضًا بتناول الشاي الأسود أو الدواء الوهمي مرتين يوميًا لمدة ثمانية أيام.

فيما تم قياس ضغط الدم قبل تناول الشاي وساعتين وثلاث وأربع ساعات بعد تناول الشاي، ولاحظ الباحثون أن مؤشر الصلابة انخفض بعد تناول الشاي مقارنة بالدواء الوهمي، بحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأوضح الباحثون أن الشاي الأسود يقلل بشكل حاسم من ضغط الدم الانقباضي والانبساطي ويمنع ارتفاع ضغط الدم بعد زيادة الدهون.

ولفت الباحثون: "نتائجنا تشير إلى أن الاستهلاك المنتظم للشاي الأسود قد يكون ذا صلة بحماية القلب والأوعية الدموية".