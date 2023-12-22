شكرا لقرائتكم خبر عن ماتوقفيش تمرين.. ممارسة الرياضة أثناء الدورة الشهرية تقلل أعراضها المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ممارسة الرياضة والدورة الشهرية علاقة شائكة على الدوام، اختلفت الآراء دوما حولها، فتعتقد بعض الفتيات خطأ أنه يجب التوقف عن ممارسة الرياضة أثناء الطمث، وذلك لاعتقادهن أنها قد تزيد من آلام وتشنجات وآلام الجسم، وهو معتقد شائع خاطئ لا أساس له.

وعلى العكس، أكد تقرير نشر في موقعgardenobgyn أن ممارسة الرياضة واستمرارك في إجراء تمريناتك اليومية الرياضية سواء الخفيفة أو المحترفة، أمر في غاية الأهمية خلال فتره الدورة الشهرية.

وأكد أن التمارين الرياضية في هذه المرحلة، قد تساعد وبشدة على تقليل حدة الأعراض المزعجة للطمث، وتجعل الجسم فى حالة من الاسترخاء والشعور بالمزيد من الراحه مقابل آلام وازعاج الدورة الشهرية المعروف.

ذكر التقرير أن التمرينات الرياضية والالتزام بها خلال فترة الطمث يقلل الشعور بالانزعاج والقلق والكآبة التى تظهر واضحة في هذه الفترة، كذلك تحافظ على المزاج ثابتا غير مضطرب كما يحدث في العادة.

فائده أخرى ذكرها التقرير وتحققها التمرينات الرياضية في فترة الدورة الشهرية، وهى أنها تعزز من خروج السموم والماء الزائد المحتبس فى الجسم على شكل تعرق زائد، نتيجة ممارسة التمرينات الرياضية بشكل منظم وهادئ وبالتالي فهي مفيدة طالما كانت فى إطار لا إسراف فيه.

وأضاف التقرير أن الحركة المنظمة وممارسة الرياضة في هذه الأيام المزعجه بالنسبة للفتيات، يقلل من الشعور بآلام الجسم وتكتلاته وانتفاخاته وصعوبة حركته.

فيما ذكر تقرير نشر فى موقعsweat أن ممارسة التمارين اليوميه أمر في غاية الأهمية خلال فتره الطمث بل ويساعد على سريان الدورة الدموية بشكل مثالى، ويقلل من حدة الشعور بأوجاع البطن والظهر والعظم خلالها.

ولكن عاد وأكد التقرير على أهميه إختيار حركات وتمرينات خفيفة إذا كانت التمرينات الثقيلة لا تناسب المرأة في هذه المرحلة، أو لا تحتملها، فحسبما يقول لك جسمك عليك باتباعه، هذا ما نصح به التقرير، مضيفا أنه لا يجب على الإطلاق الضغط الزائد على الجسم سواء أثناء الدورة الشهرية أو في الأيام العادية خاصة في من تمارس الرياضة بشكل مستمر ومحترف.

ومن أفضل الخيارات الرياضية الجيدة، المشي أو الجري الخفيف أو حركات الاطالة والتمدد من التمارين المناسبة جدا في تلك المرحلة.