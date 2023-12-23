شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعمل دايت.. نوع من البروتين قد يفسد رحلتك لخسارة الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تفشل باستمرار في تحقيق هدفك من الوزن واللياقة البدنية، فقد يكون الوقت قد حان لمراجعة نوعيات الطعام التي تعتمد عليها، فعندما يتعلق الأمر بخسارة الوزن، كل التفاصيل الصغيرة التي تتناولها تكون مهمة.

وفقا لموقع " healthsite"، يفقد بعض الأشخاص الوزن بسرعة خلال بداية رحلتهم أثناء "الدايت"، ثم فجأة يصلون إلى مرحلة ثبات الوزن، يحدث هذا بسبب كمية السعرات الحرارية التي يتناولونها، ويجب أن يكون محتوى السعرات الحرارية دائمًا أقل من مقدار الوزن الذي تخسره.

يعد البروتين هو أحد العناصر الغذائية التي ينصح بها بشدة خلال أي نظام خاص بفقدان الوزن أو زيادته، لكن هل تعلم أن نوع البروتين الذي تستهلكه له أهمية كبيرة، فإذا كنت تأكل النوع الخاطئ والكمية الخاطئة، فقد يؤدي ذلك في الواقع إلى زيادة الوزن بدلاً من فقدان الوزن.

أسوأ مصادر البروتين مخفوق البروتين

تعتبر مخفوقات البروتين فعالة جدًا حقًا في زيادة العضلات وزيادة الوزن الصحي، ولكن لا تنخدع بجميع العلامات التجارية، على الرغم من أنها تأتي جميعًا مع العديد من الوعود الخيالية، إلا أنه في أغلب الأحيان قد تكون المكونات ومحتوى البروتين كاذبا، فيمكن أن تحتوي بعض مخفوقات البروتين على نسبة سكر أكثر من البروتين نفسه.

الحبوب البروتينية

تحتوي الحبوب الجاهزة على نسبة عالية من البروتين ولكنها تحتوي أيضًا على نسبة عالية من السكر، لذا قد تكون أسوأ شيء يمكنك تناوله على الإفطار أو الوجبة الخفيفة عندما يكون هدفك هو إنقاص الوزن.

الجبن المطبوخ

الجبن صحي بلا شك ولكن، يجب اختيار النوع المناسب، الجبن المطبوخ مثل جميع الأطعمة المصنعة يحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والمواد المضافة والصوديوم، فهو طريقة مؤكدة لزيادة الوزن.

ألواح الشوفان أو الجرانولا

تُصنع ألواح الجرانولا أيضًا بكمية كبيرة من السكر وتحتوي أحيانًا على نكهات وإضافات، إذا كنت تريد حقًا تناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين، فحاول تناول الفواكه الجافة بدلاً من ذلك. فهي منخفضة جدًا في السعرات الحرارية وتحتوي على نسبة عالية جدًا من البروتين.