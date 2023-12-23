شكرا لقرائتكم خبر عن لو بتعانى من شحوب الوجه.. أكلات ومشروبات تساعد فى صحة ونضارة البشرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل تعاني من شحوب في الوجه وذبول في البشرة ويميل لونها إلى الإصفرار؟ ذكر تقرير نشر في موقع livestrong أن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي الى ذبول البشرة، فمنها المرضي الذي يتعلق بالإصابة بالأنيميا أو نقص التغذية، واضطراب في الغذاء بشكل عام، أو التركيز على الأطعمة غير الصحية، ومنها ما يتعلق بطبيعة الجلد والبشرة وبخاصة خلال مرحلة التقدم في العمر والشيخوخة، فكلما تقدمنا في العمر كلما زادت التجاعيد وعلامات الزمن ومنها ذبول وإصفرار البشرة، وعدم تورد الخدود والوجه.

والنظام الغذائي يتحكم بشكل كبير في مظهر الجسم والجلد والبشرة والوجه بشكل عام، فالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات والمعادن والاحماض الامينية والعناصر الجيدة، تساعد على توريد البشرة وتجعل الوجه نضرا وصحيا، لأنها تساعد على سريان الدورة الدموية بشكل سليم وجيد.



وهذه قائمة بأفضل الأطعمة الصحية التي تعزز من تورد الخدود وسريان الدم في الجسم بشكل سليم وإعطاء مظهر صحي للبشرة والوجه والجسم: وهذه قائمة بأفضل الأطعمة الصحية التي تعزز من تورد الخدود وسريان الدم في الجسم بشكل سليم وإعطاء مظهر صحي للبشرة والوجه والجسم:

ـ الأسماك التي تحتوي على الأوميجا.

ـ زيت بذور الكتان احد أهم أنواع الزيوت التي تعزز من صحة البشرة.

ـ المكسرات الغنية بالأحماض والدهون الصحية وبخاصة عين الجمل.

ـ الطعام الغني بفيتامين سي كالبروكلي والفراولة.

ـ الجريب فروت والبرتقال والليمون أهم انواع الفواكه الهامة للجلد.

ـ الفلفل الالوان.

ـ البروتين المتواجد في البيض

ـ اللبن.

ـ الجزر.

ـ لحم البقر.

ـ البطاطا والسبانخ الخضراء الصحية.



أما عن بعض المشروبات الصحية التي تعزز سريان الدم في الجسم: أما عن بعض المشروبات الصحية التي تعزز سريان الدم في الجسم:

القرفه والزنجبيل

القرنفل وعصير البرتقال

عصير الليمون و البردقوش