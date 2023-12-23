شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح يجب معرفتها قبل اتباع نظام غذائى نباتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت ترغب فى اتباع نظام غذائى نباتي عليك القيام ببعض الأشياء التي تساعد في هذا التغير، وهو ما يقدمه التقرير المنشور عبر موقع healthshots. والذى أوضح أن التحويل في نظامك الغذائي لكي تصبح شخصا نباتيا، يؤثر على نظام حياتك وأسلوبها، لذا هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل أن تصبح نباتيا، ومنها:





-تعرف على سبب رغبتك في التحول إلى أن تصبح شخصا نباتيايمكن أن يكون هناك عدد لا يحصى من الأسباب التي تجعل شخصًا ما يرغب في التحول إلى نباتي، إذا كان لديك هدف واضح في ذهنك، فسيكون من الأسهل عليك الالتزام بالنظام الغذائي أو تغييرات نمط الحياة التي ستدمجها بشكل أكبر في الحياة. - الوعي الغذائييمكن أن يكون اختيار النظام الغذائي النباتي خطوة صحية، ومع ذلك، قد يكون النظام الغذائي النباتي خاليًا من بعض العناصر الغذائية الأساسية، ويمكن أن يبدأ جسمك في الافتقار إلى ذلك بمجرد اختيار الابتعاد عن بعض الأطعمة، ومنها اللحوم التي تمد الجسم بالبروتين، ولذا عليك تعويض ذلك بتناول البدائل الأخرى كالفول والعدس. - تخطيط الوجباتخطط لوجباتك لضمان اتباع نظام غذائي متوازن ومتنوع، قم بتجربة وصفات جديدة وابحث عن بدائل نباتية لأطباقك المفضلة، وهذا سيجعل عملية الانتقال أكثر متعة. - أساسيات المطبخاجعل مطبخك مليئًا بالمواد الغذائية النباتية الأساسية، بما في ذلك الحبوب والبقوليات والمكسرات والبذور والبروتينات النباتية، واستكشاف مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات، وتعرف على بدائل الطبخ النباتية مثل الحليب النباتي والخميرة الغذائية وبدائل البيض.