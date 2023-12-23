شكرا لقرائتكم خبر عن اتساع المسام يجعلك عرضة لأمراض جلدية.. اعرفى الأسباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسام المفتوحة، من المشكلات التي يعاني منها البعض، لها الكثير من المسببات، ولكن غالبا ما تظهر في مراحل التغيرات الكبيرة في هرمونات الرجل وكذلك المرأة للعديد من الأسباب، ولا شك أن نوع الجلد والبشره يؤثر بشكل كبير ويرفع فرص تفتح المسام من عدمه، مثل أصحاب البشرات الدهنية العالية الذين قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بها، وفقا لتقرير نشر فى موقع oliva.

وأوضح التقرير أن المسام الواسعة قد تسبب مشكله جلدية أو مرضية على سطح الجلد وليست أمرا هينا كما يعتقد البعض، فكلما اتسعت المسام زادت فرص الالتهاب الجلدي للزحف للجلد دون عائق، فضلا عن أن المسام الواسعة بوابة الإصابة بالعدوى بسهولة.

تابع التقرير أن المسام الواسعة يمكن أن تتفاقم حالتها، وتسبب بثورا شديدة، و تزيد فرص الإصابة وتكون البثور السوداء والبيضاء خاصة في المناطق الدهنية في الوجه مثل حول الأنف وفي منطقة الجبين.

ومن جهته ذكر تقرير نشر في موقع lybrate أن هناك عوامل قد تسبب زيادة اتساع المسام، وبالتالي زيادة فرص الاصابة بمخاطرها، فالعرق الشديد مع الكريمات والمراهم والمستحضرات التجميلية غير الجيدة، تعد أبرز هذه العوامل.

وعدد التقريرأهم المسببات لهذا الاتساع فى المسام، والذي يعرضها للأمراض، ومنها التعرض الدائم والمستمر لأشعة الشمس، وكذلك نقص فيتامين فيتامين a، والجينات الوراثية، وكذلك الاختلالات الهرمونية.