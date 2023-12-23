الطفح الجلدي في الشتاء.. الأسباب وطرق التخلص منه

بيروت - نادين محمد - يصاب بعض الناس في موسم البرد بجفاف الجلد و الاحمرار والحكة، ويعود ذلك إلى انخفاض الرطوبة في الهواء و التي تجعل الجلد جافًا. كما أن الملابس الصوفية السميكة، أو الحمامات الساخنة للغاية تفاقم الجفاف، ما يتحول بعد فترة إلى طفح جلدي في فصل الشتاء

ما الذي يسبب الطفح الجلدي في الشتاء؟



انخفاض الرطوبة يؤدي إلى مشاكل جلدية مثل الجفاف، وهذا سبب كبير للطفح الجلدي في فصل الشتاء. إلى جانب ذلك، فإن التعرض للرياح الباردة القاسية، والاستحمام بالماء الساخن جداً، وارتداء الملابس الضيقة والمهيجة، يمكن أن يؤدي أيضاً إلى الطفح الجلدي خلال هذا الموسم. بالإضافة إلى ذلك، قد تتفاقم بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والصدفية في الشتاء.

أيضًا، إذا كنت تعاني بالفعل من الأكزيما أو الوردية أو التهاب الجلد أو لديك حساسية وبشرة حساسة، فأنتِ أكثر عرضة للإصابة بالطفح الجلدي في فصل الشتاء. وإذا لم يتم علاج الطفح الجلدي الشتوي طبيًا ويتبعه تغيير في نمط الحياة، فمن الممكن أن يتكرر ويستمر طوال الموسم بأكمله.

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كيف يختلف الطفح الجلدي الموسمي عن المستمر؟

هناك طريقة رائعة لفهم ما إذا كنتِ تعانين من الطفح الجلدي الموسمي أو الشتوي أو أنكِ تواجهين حالة ربما تستمر، إن أفضل طريقة لتمييز الطفح الجلدي الشتوي هي النظر في البداية الموسمية فهل يظهر الطفح الجلدي مع تغير الطقس فقط؟.

اطرق التخلص لطفح الجلدي في الشتاء -المصدرfreepik



كما أن الطفح الجلدي الشتوي يرتبط أكثر بالجفاف. قد يقوم طبيب الأمراض الجلدية بإجراء فحص جسدي، والاستفسار عن تغييرات في نمط الحياة، وأحيانًا إجراء اختبارات الحساسية لاستبعاد الحساسية.

يظهر الطفح الجلدي الشتوي عادةً على شكل بقع حمراء جافة، غالبًا على المناطق المكشوفة مثل الوجه واليدين. لكن يجب إجراء المزيد من الفحوصات. قد يتم إجراء فحص مجهري لإجزاء من الجلد لاستبعاد الالتهابات الفطرية، في حين يساعد اختبار جزء من الجلد على تحديد المواد المسببة للحساسية المحتملة التي تؤدي إلى تفاقم الحالة.

قد يتم الخلط بين الطفح الجلدي الشتوي والأمراض الجلدية الشائعة الأخرى مثل الأكزيما والصدفية وردود الفعل التحسسية. تتشابه الأكزيما مع الطفح الجلدي الشتوي من حيث الاحمرار والحكة، في حين أن الصدفية تظهر عادة على شكل بقع جافة ومتقشرة. ردود الفعل التحسسية تجاه بعض الأقمشة أو منتجات العناية بالبشرة يمكن أن تحاكي أعراض الطفح الجلدي الشتوي أيضًا.



كيفية علاج الطفح الجلدي في الشتاء؟



هناك طرق لتخفيف هذه الحكة. يتضمن علاج الطفح الجلدي الشتوي الترطيب بانتظام باستخدام كريم خالٍ من العطور، واستخدام الصابون المعتدل، وتجنب الماء الساخن.

يمكن للكورتيكوستيرويدات الموضعية أن تخفف الالتهاب، في حين أن مضادات الهيستامين قد تخفف الحكة. الحالات الشديدة قد تتطلب أدوية قوية بوصفة طبية.

يمكن للكورتيكوستيرويدات الموضعية أن تخفف الالتهاب-المصدرfreepik

يعتبر جل الصبار وزيت جوز الهند علاجين مفيدين لأنهما يحتويان على عناصر مضادة للبكتيريا ومرطبة،وهذه العلاجات آمنة للاستخدام على الجلد المتشقق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تكون حمامات الشوفان فعالة لتهدئة البشرة الجافة والمصابة بالحكة.

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كيفية الوقاية من الطفح الجلدي في الشتاء؟



الوقاية دائما خير من العلاج. لذا، اتبعي خطوات عملية يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالطفح الجلدي في فصل الشتاء. إن منع الطفح الجلدي في فصل الشتاء يشمل ترطيب الجلد بانتظام. إلى جانب ذلك، فإن ارتداء الملابس الواقية مثل القفازات والأوشحة يساعد أيضًا على حماية بشرتك من الرياح القاسية والطقس. بالإضافة إلى ذلك، فإن تجنب الاستحمام بالماء الساخن لفترة طويلة واختيار منتجات العناية بالبشرة المضادة للحساسية يمكن أن يساهم أيضًا في الوقاية من الطفح الجلدي في فصل الشتاء.

المصادر:

Health line

