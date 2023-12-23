بيروت - نادين محمد - من الممكن ممارسة تمارين لتنحيف الفخذين في اسبوع. واللافت انه يمكن فعل هذا في المنزل ومن دون الحاجة الى الذهاب الى النادي الرياضي. وهكذا يمكن الحصول على افضل نتيجة من دون تطبيق اي حمية قاسية. وهذا يساعد على اعادة التناسق الى الجسم وخصوصاً لدى من يواجهن مشكلة الارداف الكبيرة ولا يتمكن من ارتداء الملابس التي يحببنها.

تمارين تنحيف الفخذين في المنزل



ليس من الصعب ممارسة تمارين لتنحيف الفخذين في اسبوع. فمن الممكن فعل هذا في المنزل بعد تعلم كيفية القيام بالحركات بالطريقة الصحيحة.

التمرين 1



1 من اجل ممارسة هذا التمرين يجب اولاً الوقوف مع ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى لتصبحا موازيتين للكتفين.

2 يجب مد الذراعين في موازاة الجسم وتنشق الهواء بعمق.

3 يتم بعد هذا طي الركبتين والانخفاض بالجسم الى اسفل مع مد الذراعين الى الامام او جمع القبضتين. ويمكن فعل هذا مع القفز على الدرج

4 يجب الانتباه الى ان يبقى الظهر مستقيماً. يمكن الحفاظ على هذه الوضعية لبعض الوقت قبل استعادة الوضعية الاساسية ثم تكرار الحركة نفسها 20 مرة. ومن المفيد القيام بالتمرين مرتين يومياً ضمن 4 مجموعات تتضمن كل منها 20 حركة.

التمرين 2



1 يجب الوقوف مع الحفاظ على وضعية جسم مستقيمة.

2 يتم شد الذراعين الى اسفل.

3 يتم رفع احدى الساقين قدر الامكان الى اعلى مع احاطة الركبة باليدين ثم خفضها.

4 يجب تكرار التمرين 20 مرة ضمن 3 مجموعات لكل ساق.

التمرين 3



1 يجب الوقوف بشكل مستقيم مع ابعاد القدمين احداهما عن الاخرى لتصبحا موازيتين للكتفين.

2 يتم طي الركبة اليمنى والتقدم بواسطة القدم اليمنى الى الامام مع الانخفاض.

3 وفي هذه الحالة يجب مد الساق اليسرى الى الخلف مع طي الركبة او شد الفخذ قليلاً.

4 يتم الحفاظ على هذه الوضعية لبضع ثوان.

ومن اجل الاستفادة من التمرين يمكن تطبيقه مرتين يومياً لمدة ربع ساعة في كل مرة. ولا بد من الحصول على النتيجة قبل مرور الاسبوع الاول.

التمرين 4



1 يعتبر هذا التمرين من افضل 5 تمارين لتنحيف الفخذين في اسبوع. ومن اجل ممارسته يجب اولاً التمدد على الظهر.

2 يتم رفع الساقين مع الجزء الاعلى من الجسم الى اعلى قدر الامكان ومد الذارعين ليصبحا موازيين للارض. ويجب الحفاظ على هذه الوضعية لمدة 3 ثوان.

3 يتم خفض الساقين من دون ان تلامسا الأرض.

يجب تكرار هذا التمرين ضمن 3 مجموعات تتضمن كل منها 10 حركات.

التمرين 5



1 يتم الوقوف مع اسناد الظهر الى الجدار.

2 يتم تنشق الهواء وخفض الارداف الى اسفل على ان تشكل الركبتان مع الساقين زاوية قائمة.

3 يتم وضع اليدين على الفخذين والحفاظ على هذه الوضعية لمدة 30 ثانية.

4 يجب بعد هذا الارتفاع مع لفظ الهواء والانتظار لمدة 30 ثانية ثم تكرار الحركة نفسها. ومن المفيد القيام بهذا التمرين 5 مرات.

المصدر: e-sante.fr

نصيحة من موقع "الجميلة": من الافضل في المرة الاولى ممارسة تمارين تنحيف الفخذين في اسبوع بإشراف مدربة متخصصة منعاً للتعرض لأي اصابة.



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