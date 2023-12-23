أشياء يجب معرفتها قبل تناول فيتامين د



بيروت - نادين محمد - عند الإصابة بنقص فيتامين د يضطر الشخص لتناول مكملات غذائية بنسب معينة من الفيتامين لكن قبل هذه الخطوة يجب معرفة بعض الأشياء.

يعد التعرض لأشعة الشمس الطريقة الطبيعية للحصول على فيتامين د. وهو مهم لصحتنا، لأن نقص فيتامين د يمكن أن يسبب هشاشة العظام ومشاكل أخرى تتعلق بالعظام.

بعض الناس يهملون المصادر الطبيعية ويلجأون إلى مكملات فيتامين د، قد يدعم الأطباء هذا القرار حسب الحالة، ولكن هناك بعض الأشياء التي يجب معرفتها قبل تناول مكملات فيتامين د.



لا يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل مثل هشاشة العظام لدى البالغين فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى الكساح عند الأطفال. وعلى الرغم من وجود طرق عديدة للحصول على فيتامين د، إلا أن حوالي مليار شخص في العالم يعانون من نقص فيتامين د، وهي مشكلة صحية عامة عالمية.

يلعب فيتامين د دورًا محوريًا في وظائف الجسم المتعددة -المصدرfreepik



أهمية فيتامين د



يلعب فيتامين د في الواقع دورًا محوريًا في وظائف الجسم المتعددة. يساعد على امتصاص الكالسيوم، وهو أمر حيوي لعظام وأسنان قوية. أيضًا، فيتامين د يعزز جهاز المناعة، ويحسن المزاج، ويدعم وظيفة العضلات، من ثم الحفاظ على نسب فيتامين د منضبطة يقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مثل أمراض القلب والسكري.

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ما هو مكمل فيتامين د؟



للحفاظ على مستوى مناسب وصحي من فيتامين د، تحتاجين إلى 30 نانوجرام لكل مليلتر من الدم. يمكن أن يساعد تناول المكملات الغذائية في الحفاظ على هذا المستوى. مكمل فيتامين د هو في الأساس شكل اصطناعي من هذه العناصر الغذائية الأساسية. إنه متوفر بأشكال مختلفة مثل الأقراص أو الكبسولات أو القطرات.

غالبًا ما يستخدمه الناس لزيادة مستويات فيتامين د، خاصة عندما تكون المصادر الطبيعية، مثل التعرض لأشعة الشمس، غير كافية.

ما الذي يجب معرفته قبل تناول مكملات فيتامين د؟



المكملات الغذائية يمكن أن تكون ذات فائدة كبيرة، ولكن قبل تناولها، يجب أن تفكر في بعض الأشياء.

استشارة الطبيب



يجب إجراء تحليل وعرضه على متخصص قبل قرار تناول فيتامين د وذلك لتحديد ما إذا كنتِ بحاجة إلى الفيتامين أم لا وما هي الجرعة التي تناسب حالتكِ. كذلك تحديد التفاعلات مع الأدوية إذا كان لديكِ حالات صحية أخرى.



اختبار فيتامين د



اختبارات الدم يمكن أن تحدد مستويات فيتامين د الموجودة. سيساعدكِ هذا على معرفة ما إذا كنت بحاجة إلى تناول مكملات فيتامين د.

اختبارات الدم تحدد مستويات فيتامين د -المصدرfreepik

الحالة الصحية



قد تتفاعل بعض الحالات الطبية مثل مرض السكري مع مكملات فيتامين د. لذلك، هناك حاجة إلى تعديلات أو مراقبة دقيقة.



تحديد نوع الفيتامين



عليكِ أن تتحققي من العلامة التجارية، اختاري العلامات التجارية مجربة لضمان نقاء المكملات وفعاليتها.

الوعي بالآثار الجانبية المحتملة



إنه على الرغم من ندرتها عند تناول فيتامين د، إلا أن الإفراط في تناول الفيتامين يمكن أن يؤدي إلى التسمم. أعراض هذا تظهر أولًا مثل الغثيان والضعف والقيء.

تحقيق أفضل امتصاص



قد تؤثر بعض المكملات الغذائية أو العناصر الغذائية على امتصاص فيتامين د. اطلبي التوجيه بشأن المجموعات التي يمكن تناولها معًا من أحد المتخصصين لمعرفة المجموعة التي تعمل بشكل أفضل.

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التعرض لأشعة الشمس



يساعد التعرض الكافي لأشعة الشمس في إنتاج فيتامين د الطبيعي. لذا، أجلسي في الشمس حتى في حال الانتظام في تناول فيتامين د.



العمر ونمط الحياة



قد تتطلب الفئات العمرية وأنماط الحياة المختلفة كميات مختلفة من فيتامين د . من ثم يتم تخصيص المكملات وفقا لاحتياجاتك .

في حين أن الحصول على فيتامين د من مصادر طبيعية مثل ضوء الشمس والأسماك الدهنية يعد أمرًا مثاليًا، إلا أن المكملات الغذائية تكون ذات قيمة عندما يكون المدخول الطبيعي غير كافٍ. عليك فقط تحقيق التوازن بين كلا المصدرين للحفاظ على مستويات فيتامين د المثلى.

المصدر: Healthline

