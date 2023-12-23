شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس قلة نظافة.. أسباب وعوامل تسبب بقع الأسنان السوداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مهما كانت درجة عنايتك بأسنانك وتنظيفك المستمر لها، واهتمامك بنظافة فمك بشكل عام، فقد تكون عرضة للإصابة أيضًا بالبقع والنقاط السوداء اللون أو البنية الداكنة، على سطح الأسنان والضروس، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع ocean dental المعنى بصحة الأسنان والفم.

وذكر التقرير أن هناك مجموعة كبيرة من العوامل والعادات الخاطئة، وحتى الأسباب المرضية بل والدوائية أيضًا، التى قد تكون سببًا في تراكم هذه النقاط أو البقع السوداء داكنة اللون، وأبرز هذه العوامل:

السن أو العمر يؤثر بشكل كبير على تغير لون أسناننا، فلا يمكن أن تظل الأسنان على وتيرة واحدة، وبلون واحد على مدار العمر.

العوامل الجينية أيضا قد تؤثر في ظهور هذه النقاط أو البقع الداكنة، لذلك قد تكون المسببات في بعض الأحوال راجعة لسبب وراثى.

قد يرجع السبب لعوامل دوائية نتيجة تأثيرات بعض المواد المكونة للدواء مثل بعض أنواع المضاد الحيوى.

ومن جهة أخرى ذكر تقرير آخر نشر فى موقع dental depot أن الكثير من الممارسات الخاطئه أيضًا قد تسبب هذه النقاط أو البقع الداكنة السوداء ومنها:

عدم العناية التامة بالفم وعدم غسيل الأسنان لفترات طويلة جدًا، يتسبب دون شك في تغير لون الأسنان وتراكم البكتيريا، وتراكم الطبقة المغلفة للأسنان ما قد يخلف لونًا داكنًا.

الإسراف في تناول المشروبات الغنية بالكافيين الداكنة القهوة والشاى.

تسوس الضروس والأسنان يخلف بقعا داكنة أيضًا.

تدخين السجائر أو أي أنواع أخرى قد تخلف طبقه سوداء أو بنية على الأسنان.