أستاذ فسيولوجيا جهد بدني: الزنجبيل مفيد للهضم ويخفف الغثيان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد أستاذ فسيولوجيا الجهد البدني الدكتور “محمد الأحمدي”، أن الزنجبيل مفيد للهضم ويخفف الغثيان.

وأضاف خلال حديثه في برنامج “من السعودية”، أن الزنجبيل يزيد من حركة الطعام داخل المعدة والجهاز الهضمي، وتشجيع المعدة على تفريغ الطعام.

وأوضح أنه من الخطأ الاعتقاد بأن الزنجبيل يؤدي إلى الحرقان في المعدة، مشيرا إلى أن هذه المشكلة يجب أن يرجع المريض فيها إلى الطبيب.