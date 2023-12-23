شكرا لقرائتكم خبر عن استشارى قلب: التوصل لمادة بزيت السمك تخفض الدهون الثلاثية.. سبب الجلطات المخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أمجد عبد الحميد الشرقاوى، استشارى أمراض القلب ورئيس قسم القلب بمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحى السابق، إن الدهون الثلاثية لها دور في حدوث جلطات المخ، موضحًا أن العالم يتجه نحو ضبط الدهون الثلاثية، وأيضًا ضبط الكوليسترول، حيث يوجد بالجسم كوليسترول ضار وكوليسترول نافع.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن الدهون الثلاثية ظلت منسية لفترة طويلة، موضحًا أنه إذا ظلت مرتفعة رغم تخفيض نسب الكوليسترول الضار فإنها تؤثر على الجلطات المخية، موضحًا أن الدهون الثلاثية تزيد عند الأشخاص الذين يعانون من السمنة، أو يعانون من السكر أو ضعف فى نشاط الغدة.

وأضاف إنه إذا ظلت الدهون الثلاثية مرتفعة فإنها تمثل خطورة حتى إذا خفضنا الكوليسترول الضار، موضحًا أن هناك أدوية جديدة تعمل حاليًا على خفض الدهون الثلاثية وهو من مستخلص من زيت السمك، حيث يتم استخلاص حمض اسمه "ABA"، من زيت السمك، موضحًا أن زيت السمك يحتوى على حمضين، الحمض الأول اسمه ABA والحمض الثانى اسمه DHA ، وحمض ABA يعمل على خفض الدهون الثلاثية.

وأكد، أن زيت السمك الموجود في الصيدليات يحتوى على الحمضين معًا، ولكن الأبحاث وجدت إن استخلاص حمض الــ ABA بمفردة وهو مستخلص صافى من هذه المادة يعمل على تخفيض الدهون الثلاثية وهو مستخلص من زيت السمك.

وأضاف أن الأبحاث وجدت إنه عند السيطرة على الكوليسترول وخفضه الى المستويات الموصى بها من قبل الجمعيات العلمية يجدون خطورة أيضا نظرا لوجود الدهون الثلاثية، مؤكدا، إنه عند عمل تحليل للكوليسترول الضار والنافع لابد من عمل تحليل للدهون الثلاثية أيضا.