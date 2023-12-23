شكرا لقرائتكم خبر عن عدم انتظام ضربات القلب يجعلك أكثر عرضة للجلطة الدماغية 5 أضعاف الشخص الطبيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جميلة نصر، أستاذ أمراض القلب، ونقيب أطباء الإسماعيلية، عضو لجنة الصحة بالمجلس القومى للمرأة، إن الذبذبة الأذينية هى عدم انتظام في نبض القلب تمامًا، ويكون القلب ليس لديه القدرة على الانقباض ويؤدى إلى الإصابة بجلطة بالمخ 5 أضعاف الإنسان الطبيعى.

وأضافت أنه عند الإصابة بالجلطة تحدث مضاعفات شديدة على المريض، موضحة أنه تم إصدار أدلة استرشادية مصرية للكشف وعلاج الذبذبة الأذينية، وأنه يجب ممارسة الرياضة، ومنع التدخين وأرخص كبسولة هي الحركة المستمرة وتناول الأكل الصحى وضبط الدهون ومحاربة التدخين والسمنة، وتجنب مرض السكر والضغط .

وأوضحت، أن أسباب الذبذبة الأذينية كثيرة، مشيرة إلى أن الذبذبة الأذينية يمكن أن تحدث نتيجة الإصابة بالأورام، والتوتر، وأورام الرئة، وخلل الغدة الدرقية، وارتفاع ضغط الدم، موضحة إن الذبذبة الأذينية يجب علاجها لأنها تسبب الإصابة بالجلطة الدماغية.