شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة يمكن أن تخفف من احتقان الأنف.. أبرزها النعناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد احتقان الأنف أمرًا شائعًا في فصل الشتاء خاصة عند الأشخاص الذين يعانون من التهاب الجيوب الأنفية، الهواء البارد والجاف يجعل الأمر أسوأ ويمكن أن يؤدي إلى العطس والحساسية.

وفقًا لموقع "healthsite"، هناك بعض الأعشاب والعلاجات المنزلية التي تساعد على تخفيف احتقان الأنف، وفيما يلي بعض العلاجات المنزلية غير الضارة التي يمكنك تجربتها للحصول على بعض الراحة.

خل التفاحملعقتان من خل التفاح ممزوجتان بالماء الدافئ ثلاث مرات يوميًا يمكن أن تعمل العجائب لاحتقان الأنف، ويتميز هذا النوع من الخل بخصائص مضادة للفطريات والبكتيريا ما يخفف من الاحتقان. النعناعيحتوي النعناع على مادة المنثول التي تعطيه نكهة النعناع، يعمل المنثول كمزيل لاحتقان الأنف ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض التهاب الجيوب الأنفية. العسلخذ ملعقتين من العسل وامزجهما بالماء الدافئ واشربه مرة واحدة كل يوم، يمتلك العسل خصائص يمكنها تهدئة الممر الأنفي وإزالة المخاط الطعام الحارتحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين التي تساعد في تنظيف الأنف المسدود وتنظيف مجرى الهواء ويساعدك على التنفس بسهولة. الزنجبيلتساعد الخصائص المضادة للالتهابات للزنجبيل على تخفيف انسداد الأنف ومشاكل مثل التهاب الجيوب الأنفية، يمكنك إضافته إلى طعامك، أو استنشاقه مع الشاي، أو يمكنك غليه في الماء واستنشاق البخار.