شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو : استشارية سعودية تكشف مفاجأة بشأن تأثير شرب "دم الضب" على الصحة.. وتعلق على استخدامه في علاج الربو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت استشارية الحساسية والمناعة الدكتورة نجوى الصاوي ، خلال لقاء بقناة "الإخبارية" ، عن حقيقة علاج "دم الضب " لمرض الربو .

وقالت الدكتورة نجوى ، هناك لأعشاب أو مواد عشبية ممكن تكون مفيدة في علاج مرض الربو ، مثل "الكركم" ولكن لا يجب الاعتماد عليها اعتماد كٌلي .

وتابعت ، الأعشاب بها مواد تشبه مثل الكورتيزون تخفف من الإلتهابات والإفرازات ، ولكن يجب استعمال الأدوية الوقائية والمتابعة مع الطبيب .

وأضافت ، بالنسبة للدم سواء للضب أو غيره ، فالدم بعيد عن أنه دينيا حرام ونجس ، فإنه من الممكن أن يتحول لمادة سامة بعد تناوله .

وأردفت ، الدم فيه نسبة من حديد تترسب في القلب والأعضاء الأخرى ، ويحتوي على مواد سامة ، و على ثاني أكسيد الكربون ممكن يؤدي إلى الوفاة ، وبهذا فالدم ليس به أي فائدة للجسم .