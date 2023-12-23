شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الصفراء عند حديثي الولادة وطرق علاجها.. استشاري يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيرًا ما تسمع الأمهات الجدد مصطلح الصفراء الذى يصيب الأطفال حديثى الولادة، وقد تبالغ بعض الأمهات الجدد في ردة فعلها تجاه هذه الحالة، ولهذا نسلط الضوء فيما يلى الصفراء عند الأطفال.

وأوضح الدكتور هاشم وجدى استشارى طب الأطفال جامعة بنها، أن الأطفال الذين يعانون من اليرقان أو ما يعرف باسم الصفراء يحدث لديهم اصفرار في لون الجلد والعينين، ويحدث هذا عندما يكون هناك الكثير من البيليروبين في دم الطفل.

وكشف استشاري الأطفال عن أن الكبد ينتج مادة تسمى البيليروبين، وهى مادة صفراء تأتي من التحلل الطبيعي لخلايا الدم الحمراء، ويقوم الكبد بإزالة البيليروبين من الدم ويمرره إلى الأمعاء حتى يتمكن من التخلص منه، موضحًا أنه بالنسبة للطفل حديث الولادة فإن كبده لا يقوم بإزالة البيليروبين كما يفعل الشخص العادى، وتحدث الصفراء عندما تتراكم مادة البيليروبين بشكل سريع بالجسم ولا يتمكن الكبد من التخلص منها.

وأوضح طبيب الأطفال أن معظم أنواع الصفراء في الأطفال تختفي من تلقاء نفسها، ولكن بعض الحالات الأخرى قد تحتاج علاج لخفض مستويات البيليروبين في الكبد، مشيرًا إلى أن الصفراء تحدث للأطفال الذين يولدون مبكرًا، أو من لا يحصلون على ما يكفي من حليب الثدي وهذه الحالة تسمى الصفراء نتيجة نقص الرضاعة الطبيعية للطفل وتختفى عادة في غضون أيام بعد انتظام الطفل على الرضاعة الطبيعية، وعلى العكس من ذلك قد تكون هناك حالات تزيد الصفراء فيها بسبب الرضاعة الطبيعية وفى هذه الحالة يجب أن تتوقف الأم عن الرضاعة الطبيعية وإطعام الطفل الحليب الصناعى لحين انخفاض مستويات البيليروبين ثم العودة مرة أخرى للرضاعة الطبيعية مرة أخرى.