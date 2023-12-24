تعرف على أعراض شلل الأحبال الصوتية وعلاجه

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القاهرة - سامية سيد - شلل الحبل الصوتي هو نوع من اضطراب توتر العضلات يحدث عندما تكون الأحبال الصوتية ضعيفة أو مشلولة، ويمكن أن يكون الشلل مؤقتًا أو دائمًا، ما يعني أنه لن يُشفى من تلقاء نفسه، في هذا التقرير نتعرف على أعراض شلل الأحبال الصوتية وعلاجه، بحسب موقع mskcc.

أعراض شلل الأحبال الصوتية

قد يسبب شلل الأحبال الصوتية أيًا من الأعراض التالية أو جميعها:

- صوت أجش أو ضعيف أو مفقود.

- مشاكل في البلع، بما في ذلك الاختناق أو السعال أو كليهما وفي بعض الأحيان قد يؤدي ذلك إلى ضيق في التنفس أو التهاب رئوي.

- السعال الضعيف، بما في ذلك عدم القدرة على إخراج المخاط بعد المحاولة.

- ضيق في التنفس أثناء ممارسة الرياضة.

علاج شلل الأحبال الصوتية

في بعض الأحيان، يتحسن الحبل الصوتي المشلول دون أي علاج وفي حالات أخرى، يتولى الحبل الصوتي المتحرك غير المصاب محل الحبل الصوتي المصاب بالشلل يحدث هذا عادة خلال السنة الأولى وفي بعض الأحيان، يصاب الحبل الصوتي بالشلل الدائم.

قد تحتاج إلى علاج إذا كنت تعاني من مشاكل في البلع أو إذا كان صوتك أجش قد يوصي طبيبك ببعض العلاجات الموضحة أدناه.

العلاج الصوتي

يستخدم العلاج الصوتي تمارين لتقوية الأحبال الصوتية يعلمك كيفية استخدام الحبل الصوتي المتحرك لتعويض الحبل الصوتي المشلول.

العلاج بحقن الأحبال الصوتية

يمكن الحصول على حقنة في الحبل الصوتي المشلول. تجعل المادة الموجودة في الحقنة الحبل الصوتي أكبر حجمًا، مما يحرك الحبل المشلول بالقرب من الحبل المتحرك قد يساعد الحقن لبضعة أشهر حتى يتعافى الحبل الصوتي.

قد تلاحظ تحسنًا في صوتك أثناء إجراء العملية قد يبدو صوتك أيضًا متوترًا، لكنه سيتحسن بمجرد انتشار المواد الموجودة في الحقن عبر الحبل الصوتي قد يستغرق هذا أيامًا إلى أسابيع. وحتى ذلك الحين، ستتغير جودة صوتك من يوم لآخر.

الجراحة

تُعد الجراحة لتحريك الحبل الصوتي المشلول خيارًا آخر. ويسمى هذا النوع من الجراحة رأب الحنجرة قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين لا يلاحظون فرقًا بعد العلاجات الأخرى.