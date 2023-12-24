شكرا لقرائتكم خبر عن لو ضغطك عالى أو منخفض طرق طبيعية هتظبطه.. العرقسوس أبرزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفاض ضغط الدم وارتفاعه يمكن أن يحدث بسبب عوامل مختلفة مثل الجفاف، أو نقص العناصر الغذائية، لكن من المهم ملاحظة أنه إذا كنت تعاني باستمرار من أعراض انخفاض أو ارتفاع ضغط الدم، فيجب عليك استشارة الطبيب، في هذا التقرير نقدم لكم أبرز الطرق الطبيعية لتنظيم مستوى ضغط الدم، بحسب تقرير نشره موقع "تايمز أوف إنديا".

وبحسب التقرير فإن أحد العلاجات المحتملة لانخفاض ضغط الدم هو العرقسوس، الذى يمكن أن تنقعه في الماء الساخن لمدة 5 دقائق قبل تصفيته وشربه، حيث يساعدك على خفض ضغط الدم سريعًا.

وأوضح التقرير أيضًا أن الثوم يخفض ضغط الدم بشكل بسيط، قد يساعد الثوم في خفض ضغط الدم بما يصل إلى 11.2 ملم زئبقي على المستويين الانقباضي والانبساطي يمكنك تناوله كمكمل غذائي أو إدراجه في نظامك الغذائي، ولكن قبل تناوله كعلاج، تحدث مع طبيبك.

وأكد التقرير أنه وفقاً للأبحاث فإن أوميجا 3 مفيدة تساعد في خفض ضغط الدم، وتوجد في أطعمة عديدة منها: بذور الكتان والأسماك الدهنية (السلمون والماكريل والسردين) وهى تخفض الضغط وتقلل الدهون الثلاثية الضارة.

كما ذكر الخبراء أن الوجبات الكبيرة أو الغنية بالكربوهيدرات والسكريات يمكن أن تسبب ارتفاعًا مفاجئًا في ضغط الدم، لذا إن تناول وجبات صغيرة ومتكررة يمكن أن يساعد في استقرار ضغط الدم مع ضرورة تناول الأطعمة الغنية بالبروتين والألياف في نظامك الغذائي.

ونصح الخبراء من يعانى من انخفاض ضغط الدم بشرب القهوة، لأن القهوة ترفع ضغط الدم.