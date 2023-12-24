شكرا لقرائتكم خبر عن عينك وارمه..علاجات وحيل بسيطة تخلصك من انتفاخها فى دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل استيقظت يومًا بعين منتفخة؟ هل شعرت يومًا أن عينيك مظهرها متورم دون أن تعلمي السبب؟ لابد وأنك مررت بهذا الموقف يومًا.

ذكر تقرير نشر في موقع فارم إيزى الطبي، أن تورمات العينين وما حولها سواء فى منطقة الجفن أو في منطقة الهالات، كلها عرض لمسبب قد يكون الأمر هنا مجرد انتفاخ ناتج عن النوم لساعات طويلة، أو لأسباب أخرى معينة مثل التحسس من بعض المواد أو بعص الأكلات أو الإصابة بالتهابات بالعين أو عدوى بكتيرية بها، أو مشكلات بالرموش أيضًا، فضلاً عن أن بعض الأشخاص حول عينيهم تورم طبيعي كنوع من التقدم في السن على سبيل المثال، ولذلك تختلف العوامل والمسببات، ولكن ما العلاج؟

أجاب التقرير أن هناك بعض العلاجات البسيطة أو الطرق السهلة للتخلص من هذا التورم، ما دام تورمًا عرضيًا سريعًا ومن أبرز هذه الطرق:

- اغسل عينيك بالمياه العادية الجارية أو بالمياه الباردة فى بعض الحالات، إذا كان بعينيك بعض الشوائب، فالماء يزيل التورمات البسيطة ويسبب الشعور بالهدوء قليلا من حالة التحسس والحكة.

- بعض الزيوت قد تكون مفيدة فى محيط العينين شريطة عدم زيادة كمياتها ودهانها بلطف مثل زيت جوز الهند اللطيف

- لطالما كانت كمادات الخيار الباردة أحد أهم وأشهر الكمادات التي توضع على العين وما حولها، لذا يمكنك الاستعانه بنفس هذه الكمادات البسيطة من خلال تبريدها ووضعها على العينين وتغييرها كلما ارتفعت درجة حرارتها، دون افراط في وضعها على الجلد

- الصبار ومنتجاته من الملطفات الطبيعية للبشرة وتقلل من التورمات والانتفاخات والالتهابات، ولذا يمكن الاستعانه بالجل الخاص به ودهانه حول العينين دون ملامسه العينين نفسها لتقليل حدة التورمات

- الشاي والقهوة هامة وضرورية يمكن من خلال مضادات الاكسدة بهما وكذلك الكافيين تقليل حدة الانتفاخ والتورم في تلك المنطقة، من خلال دهانهم وبلطف بعيدا عن العينين دون ملامستهما دون إسراف في وضعهما