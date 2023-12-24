شكرا لقرائتكم خبر عن ما ألم الرقبة الإلكترونى؟ ونصائح للوقاية.. استشارى يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في العصر الرقمي الحالي، أدى التفاعل المستمر مع الأجهزة الإلكترونية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر إلى ظهور مرض جديد يعرف باسم ألم الرقبة نتيجة الأجهزة الإلكترونية الذي أصبح يُعرف باسم "ألم الرقبة التكنولوجي".

وأوضح الدكتور أحمد حسانين استشاري الجراحة وتشوهات العظام وجراحات الطرف العلوي جامعة عين شمس، أن مصطلح آلام الرقبة هو عرض جديد يصيب الكثير من الشباب الآن نتيجة قضاء وقت كبير أمام الشاشات الإلكترونية التي تسبب إجهاد عضلات الرقبة بشكل مستمر، وتنشأ في المقام الأول من الوضعية التي نعتمدها أثناء استخدام الأجهزة الإلكترونية.

وأضاف استشارى العظام في تصريحاته لـ"الخليج 365"، أن النظر باستمرار إلى هذه الأجهزة الإلكترونية خاصة الموبايل يجعل الرقبة تأخذ وضعًا خاطئًا يسبب إجهاد عضلات الرقبة، ما يؤدي إلى الإحساس بالألم، ومع مرور الوقت يمكن أن تؤدي إلى انحراف العمود الفقري، ما يسبب مشاكل مثل الوضع السيئ، والتهاب المفاصل، وضغط على الأعصاب.

وأوضح أستاذ جراحة العظام أنه يمكن الوقاية من ألم الرقبة بسبب النظر المستمر إلى الأجهزة الإلكترونية من خلال اتباع التالى، من خلال تعديل وضعياتك أثناء استخدام الهاتف والكمبيوتر حيث لا يجب ثني رقبتك للأسفل، ما يقلل الضغط على الرقبة، مع اتخاذ وضع مريح عند العمل على جهاز كمبيوتر، ضع الشاشة بحيث يمكنك النظر إليها مباشرة دون إمالة رأسك لأعلى أو لأسفل، مع أخذ فترات راحة بشكل متكرر ودورى لإراحة عضلاتك الرقبة مع ممارسة تمارين التمدد، كما يمكن أن يؤدي ممارسة وتمارين منتظمة إلى تقليل أعراض الألم في الرقبة بشكل ملحوظ.