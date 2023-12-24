شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أطعمة تساعد فى تخفيف الأرق أثناء انقطاع الطمث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرحلة انقطاع الطمث مرحلة مهمة في حياة كل امرأة، حيث قد يسبب التقلب الهرمونى الذى يحدث في الجسم عددًا من الأعراض منها الأرق واضطرابات النوم ما قد يشعرها بالتعب والإرهاق خلال تلك الفترة، ووفقًا لموقع "onlymyhealth"، فإن تعديلات نمط الحياة تلعب دورًا حاسمًا، ويساعد الاختيار الصحيح للأطعمة أيضًا بشكل كبير في تخفيف الأرق أثناء انقطاع الطمث. الأطعمة التي تساعد في تخفيف الأرق أثناء انقطاع الطمث ​1. الكريز تعزيز طبيعي للميلاتونينالكريز غني بالميلاتونين، وهو الهرمون المسئول عن تنظيم دورات النوم والاستيقاظ، فقد يساعد دمج عصير الكريز الحامض أو القليل من الكريز الطازج في روتينك المسائي على تعزيز مستويات الميلاتونين، ما يعزز نومًا أكثر راحة أثناء الليل.

2. الأسماك الدهنية: أوميجا 3 للنوم الهادئيعتبر سمك السلمون والماكريل والأسماك الدهنية الأخرى مصادر ممتازة لأحماض أوميجا 3 الدهنية المعروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، وقد تساهم هذه الدهون الصحية في تحسين نوعية النوم عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز بيئة هرمونية متوازنة. 3. الكيويالكيوي هو مصدر غذائي قوي يحتوي على السيروتونين، ومضادات الأكسدة مثل فيتامين C. وتشير الدراسات إلى أن تناول الكيوي بانتظام قبل النوم قد يساعد الأفراد على النوم بشكل أسرع والاستمتاع بنوم أعمق. 4. اللوزاللوز مصدر رائع للمغنيسيوم، وهو معدن مرتبط بتحسين نوعية النوم، حيث يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات وتنظيم الناقلات العصبية المشاركة في النوم، يمكن أن يكون تضمين حفنة صغيرة من اللوز في وجبتك الخفيفة في المساء بمثابة طقوس مهدئة لتعزيز النوم.

5. شاي البابونج اختيار شاي الأعشاب الخالي من الكافيين، وخاصة البابونج ، يمكن أن يكون له تأثير مهدئ على الجهاز العصبي، تُعرف هذه الأنواع من الشاي بخصائصها المهدئة الخفيفة، مما يجعلها رفيقًا مثاليًا قبل النوم للنساء اللاتي يعانين من الأرق أثناء انقطاع الطمث.

6. الحبوب الكاملةالكربوهيدرات المعقدة الموجودة في الحبوب الكاملة، مثل الكينوا والأرز البني، تسهل إطلاق السيروتونين بشكل ثابت، وهذا يمكن أن يساهم في مزاج أكثر استقرارًا ونومًا أفضل. 7. الزبادي اليونانيالزبادي اليوناني غني بالكالسيوم، ويمكن أن يعزز استرخاء العضلات ويساهم في تأثير مهدئ على الجسم. إن الاستمتاع بحصة صغيرة من الزبادي اليوناني كجزء من روتينك المسائي قد يؤثر بشكل إيجابي على النوم.