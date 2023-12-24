شكرا لقرائتكم خبر عن بثور الظهر والكتفين.. نصائح للوقاية من هذه الحبوب المزعجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البثور عادة ما تظهر في الوجه، فهو المكان الأكثر شيوعًا لظهورها، ولكن هناك أماكن كثيرة في الجسم قد تكون معرضة للإصابة بالبثور، فأجسامنا وفقًا لتقرير نشر في موقع evrydayhealth الطبي مليئة بالغدد والدهون التي تساعد على تكون البثور ويصبح أي جزء في الجسم عرضة لها.

بعض الأشخاص يعانون من بثور الظهر والكتفين نتيجة الكثير من الممارسات الخاطئة التي يمارسونها، ويمكن التخلص من هذه الحبوب المزعجة عند التوقف عن هذه الممارسات واتباع ممارسات صحية أكثر ومن بين أهم هذه الممارسات:

- ارتد ملابس قطنية جيدة الملمس تحت ملابسك المختلفة، كي تكون لطيفة على الجلد ولا تسبب التعرق الزائد للظهر ومنطقة الكتفين

- إذا ما تعرضت لنشاط يسبب فرط العرق عليك بالاستحمام مباشرة والتجفيف الجيد بعده

- لا تستخدم ادوية هرمونية إلا بعد العرض على الطبيب المختص لأنها قد تسبب ظهور البثور

- حاول تجنب التعرض المباشر لآشعه الشمس بإفراط عند منطقه الظهر

- لا تقوم بحك أو جرح البثور في الظهر إذا ما شعرت بالحرقه بها

- على السيدات تجنب مرطبات الجسم الغنيه بالزيوت لأنها قد تتسبب في سد المسام وزيادة الزيوت داخلها مما يساعد على ظهور هذه البثور

- اهتم بنظافة جسمك واعتني جيدا بالمستحضر الذي تغسل به جسمك ولا تستخدم أنواع كيميائيه غير جيده

- قلل من الاحتكاك في الظهر من خلال تهويتة جيدا وعدم الاستناد الى المقاعد أو الكراسى فترة طويلة

-عند ظهور أي بثور في أى مكان في الجسم خاصة الظهر والكتفين عليك بزيارة الطبيب المختص وعدم دهان أي مراهم أو دهانات دون استشارته