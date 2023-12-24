شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح للتعامل مع الشعور بالبرد والقشعريرة مع انخفاض الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع تقلبات الطقس يتعرض الكثيرون لبعض الأعراض التي أوضحها التقرير المنشور عبر موقع healthshots، فمع البرد يزداد الشعور بالقشعريرة، وذكر التقرير أن القشعريرة هي انخفاض مفاجئ في درجة الحرارة، ويمكن أن تكون مصحوبة بالحمى، فعند الإصابة بالقشعريرة تشعر بالبرد دون أي سبب واضح، وتنقبض عضلاتك وتتوسع باستمرار، وتنقبض الأوعية الموجودة على جلدك أو تضيق، ولهذا السبب قد تظن أنك مصاب بنزلة برد.

أما بالنسبة لنزلات البرد أشار التقرير إلى أن أعراضه هي سيلان الأنف أو احتقانها، أو انسددها.

ما أسباب الشعور بالقشعريرة؟هناك أسباب متعددة يمكن أن تؤدي إلى القشعريرة، سواء كانت هناك درجة حرارة مرتفعة أم لا، فقد يعاني الشخص من قشعريرة إذا انخفضت درجة حرارة جسمه، إلى جانب الحمى، هناك بعض الأسباب الأخرى تشمل:

- ملاريا

- الالتهابات البكتيرية

- التهابات المسالك البولية

- التهاب رئوي

- الأنفلونزا

- انخفاض سكر الدم

- الإجهاد بعد الصدمة

كيفية علاج قشعريرة في المنزل؟هناك بعض الخطوات العملية التي يمكن اتخاذها لضمان عدم إصابتك بالبرد، ومنها: - كن دافئًاعندما يظل الشخص دافئًا، يمكن الوقاية من القشعريرة، وقد يكون من الجيد إضافة طبقات إضافية من الملابس عندما يتعلق الأمر بالأطفال. - تناول المشروبات الدافئةيؤدي تناول المشروبات الدافئة في التخلص من القشعريرة. - علاج المرض الأساسيمن المهم التأكد من تناول الدواء المناسب، سواء كان مضادًا حيويًا أو مضادًا للفيروسات لعلاج السبب الأساسي، وفي حالات ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال، يمكن استخدام الباراسيتامول، ولكن يجب تجنب الإفراط في الاستخدام. - اعتني بسكر الدمكما يمكن أن يكون انخفاض نسبة السكر في الدم أحد أسباب القشعريرة، خاصة إذا كنت مصابًا بالسكري، فقط تأكد من فحص نسبة السكر في الدم واتخاذ الإجراءات اللازمة.