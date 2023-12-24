“أستاذ عقاقير طبية”: اليانسون صيدلية طبيعية لكثير من الأوجاع ومضادّ للبكتيريا والفيروسات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

عدّد أستاذُ علم العقاقير الطبية الدكتور جابر القحطاني، فوائدَ مشروب اليانسون للجسم ودوره في مداواة كثير من الأوجاع بصورة طبيعية.

وتفصيلًا: أوضح “القحطاني” أن لليانسون تأثيرات ضد السعال وطرد البلغم وعلاج المغص، ويعتبر مضادًّا للبكتيريا، وبعض أنواع الفيروسات.

وأشار إلى أنّ الدستور الألماني للأدوية عدّ أن لليانسون القدرة على علاج البرد بشكل عام، والسعال والتهاب الشعب، والحمى.