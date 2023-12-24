أعراض حمى التيفوئيد وعلاجات مجربة تخلصك منها

بيروت - نادين محمد - تعد حمى التيفوئيد هي مرض تسببه بكتيريا السالمونيلا التيفية (S. Typhi)، فهو يصيب الأمعاء الدقيقة (الأمعاء) ويسبب ارتفاع في درجة الحرارة وآلام في المعدة وأعراض أخرى، فمن الممكن أن تكون مريضاً بالتيفوئيد حتى لو لم تشعر بالمرض، ويمكن أن يكون حمى التيفوئيد مهددًا للحياة ويجب علاجها على الفور بالمضادات الحيوية .

أسباب حمى التيفوئيد عند الكبار

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تحدث حمى التيفوئيد بسبب بكتيريا S. Typhi، وهي تعيش في أمعاء الأشخاص المصابين والتي يمكن أن يصابوا بها عن طريق الطعام والماء الملوثيين.

تنتشر حمى التيفوئيد عادةً عن طريق الطعام أو الماء الملوث ببكتيريا S. Typhi، ومع ذلك لا ينتشر التيفوئيد عن طريق التقبيل فعادة لا تصاب بحمى التيفود مباشرة من شخص آخر، ولكن يمكنك الإصابة به إذا لمست شيئًا لمسه شخص مريض.

ما هي أعراض حمى التيفوئيد عند الكبار؟

حصلت حمى التيفوئيد على اسمها من الحمى الشديدة التي يمكن أن تستمر لأسابيع إذا تركت دون علاج، وغالبًا ما يزداد الأمر سوءًا تدريجيًا على مدار بضعة أيام.تشمل الأعراض الأخرى لحمى التيفوئيد ما يلي:

صداع.

قشعريرة.

فقدان الشهية.

آلام في المعدة.

طفح جلدي يسمى "البقع الوردية"، والتي تظهر عادة على الصدر أو المعدة.

سعال.

آلام العضلات.

الهلوسة والهذيان

نزيف من الأنف

الغثيان والقيء.

الإسهال أو الإمساك.

تضخم الكبد

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علاجات منزلية لحمى التيفوئيد عند الكبار

1. زيادة تناول السوائل

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قد تسبب حمى التيفوئيد القيء والإسهال، مما قد يؤدي إلى الإصابة بأعراض الجفاف الشديد. ولمنع الجفاف، عليك تناول بعض السوائل للحفاظ على رطوبة الجسم والتخلص من السموم من الجسم في الوقت المناسب.

2. استخدم الكمادات الباردة

لعلاج الحمى المرتفعة، استخدمي الكمادات الباردة لخفض درجة الحرارة. يمكنك تطبيق الكمادات الباردة على الأطراف لخفض الحمى بشكل أكثر فعالية.

يمكنك أيضًا نقع منشفة في ماء مثلج، ثم عصر الماء الزائد ووضعها على جبهتك قم بتغيير المنشفة بشكل متكرر.

3. تناول خل التفاح

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يساعد خل التفاح في الحفاظ على درجة الحموضة المناسبة في الجسم. يسحب الحرارة من الجلد، وبالتالي يقلل من درجة حرارة الجسم. يتم تعويض فقدان المعادن بسبب الإسهال بتناول خل التفاح. اخلطي ملعقة صغيرة من خل التفاح في الماء، وأضيفي العسل إذا لزم الأمر.

4. الريحان والقرنفل

يعد الريحان مضاد حيوي ومضاد للميكروبات. يُضاف الريحان إلى الماء المغلي ويشرب من ثلاثة إلى أربعة أكواب يومياً. يقوي الريحان المناعة ويهدئ البطن. أو يمكنك استخدام 4-5 أوراق الريحان لعمل عجينة.

أضيفي مسحوق الفلفل إلى هذا المعجون وبضعة خيوط من الزعفران وامزجي كافة المكونات وقسميها إلى ثلاثة أجزاء ، وتناولي هذا الخليط بعد كل وجبة.

يحارب القرنفل البكتيريا المسببة للتيفود لخصائصه المضادة للجراثيم ويمكنها قتل البكتيريا المسببة للتيفود ، كما أنه يقلل من الغثيان والقيء الناجم عن التيفوئيد.

5. الثوم وأوراق الجوافة

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تساعد الخصائص المضادة للميكروبات الموجودة في الثوم على محاربة بكتيريا التيفوئيد ، وتسريع عملية الشفاء وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة. التي تعزز المناعة وتخلص الجسم من السموم، ويمكنك تناول حبتين من القرنفل على الريق.

تساعد أوراق الجوافة أيضاً على تقليل شدة الحمى عن طريق تقليل إنتاج المخاط من الجهاز التنفسي،الحلق والرئتين

6. الموز والبرتقال

يمكن للموز أن يخفض الحمى ويعالج الإسهال لدى الأشخاص المصابين بالتيفود. يحتوي الموز على البكتين، وهو ألياف قابلة للذوبان تساعد الأمعاء على امتصاص السوائل، وبالتالي علاج الإسهال.

يعد البرتقال غني بكميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن ، يساعد ذلك على تزويد جسمك بالعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للتغلب على الحمى . يمكنك تناول بضع شرائح أو برتقالة كاملة إذا كنت قادرًة على ذلك، فسيحصل جسمك على الفيتامينات التي يحتاجها.

7. الحليب

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يحتوي اللبن على البروبيوتيك الذي لا يحسن صحة الأمعاء فحسب، بل يدعم أيضًا جهاز المناعة. بالإضافة إلى ذلك، فهو يساعد على تكسير البروتينات مما قد يساعد في عملية التعافي بعد انتهاء الحمى فأنه أحد العلاجات المنزلية للتيفود التي يجب عليك استخدامها بعد الحمى.

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المصدر : هيلث لاين