لاتستهيني بها ..فوائد لاتعرفينها لتمرين العقلة للنساء

بيروت - نادين محمد - فوائد تمرين العقلة عديدة فهي واحد من أكثر تمارين وزن الجسم استخدامًا، وهي مفيدة لأي شخص يبدأ بخطط التمرين الخاصة به سواء كان الأمر يتعلق بفقدان الوزن أو مجرد الحصول على اللياقة البدنية.

يعد تمرين العقلة من أكثر تمارين وزن الجسم تحديًا، وغالبًا ما يمثل هدفًا من قائمة الأهداف للعديد من عشاق اللياقة البدنية، تعد من فوائد تمرين العقلة كونهواحداً من أكثر تمارين التقوية كفاءة وفعالية لإضافتها إلى روتينك لتعزيز لياقتك العامة وتقوية جسمك ونحته. إليك وفقاً لموقع هيلث لاين.

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تقوية ظهرك

تمرين العقلة من أكثر تمرين تقوية الظهر فعالية. بينما تميل العديد من النساء إلى التركيز على عضلات الجزء الأمامي من الجسم - عضلات البطن والصدر والخصر، فإن تدريب الجزء الخلفي من الجسم مهم بنفس القدر للحفاظ على توازن الجسم ومنع الإصابات وتحسين القوة الوظيفية العامة.

تمارين العقلة تنشط عضلات ظهرك-الصورة من موقع AdobeStock

تساعد تمارين العقلة على تنشيط عضلات ظهرك، مما يقويها وبالتالي يحسن شكل استقامتك تدريجيًا خلال الجلوس والوقوف.

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حرق وفقدان الدهون

تساعدك تمرينات العقلة على بناء القوة وكتلة العضلات الخالية من الدهون، والتي بدورها تساعد على تعزيز التمثيل الغذائي مما يؤثر أيضًا على كيفية حرق الطعام وتخزينه في جسمك وهذا بدوره يجعل من السهل حرق و فقدان الدهون حيث أنه كلما زاد نمو العضلات زادت الدهون التي يتم حرقها مما سيساعدك على شد الجزء العلوي من جسمك وفقدان الدهون في الجسم، خاصة في خصرك.

تحسين حالتك المزاجية

يمكن أن تقلل التمارين مقاومة الكورتيزول وتنتج الإندورفين، مما يعني أن ممارسة تمرين العقلة وتمارين المقاومة الأخرى في صالة الألعاب الرياضية يمكن أن تتركك في حالة نفسية وعقلية أفضل بعد التمرين.

تمرين العقلة يحسن علامات الصحة المختلفة- الصورة من موقع freepik

تعزيز صحة الجسم

لقد وجدت الدراسات أن تمارين المقاومة مثل تمرين العقلة يمكن أن يحسن علامات الصحة المختلفة. على سبيل المثال، يمكن أن يقلل تدريبات القوة المنتظمة من ضغط الدم، وخفض الدهون بالجسم ومحيط الخصر، وتحسين التحكم في نسبة السكر في الدم وحساسية الإنسولين، وتقليل الكوليسترول والدهون في الدم، وتحسين جذع الجسم. كما يقلل تمرين العقلة من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب والأوعية الدموية ومتلازمة التمثيل الغذائي والسمنة.

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تمرين العقلة وكثافة العظام

ثبت أن تمارين المقاومة تزيد من كثافة العظام لأنها تثقل العظام، مما يشير إليها لوضع المزيد من المكونات الخلوية والمعدنية للمجموعة العظمية بالجسم.

تمارين المقاومة تزيد من كثافة العظام -الصورة من موقع freepik

بالإضافة إلى ذلك، فإن العضلات الأقوى تسحب العظام بقوة أكبر عندما تنقبض، مما يشير أيضًا إلى أن جسمك يودع المزيد من المعادن ويقوي بنية عظامك.

المصدر : موقع هيلث لاين