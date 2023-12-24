شكرا لقرائتكم خبر عن خلى بالك.. الساعة الذكية قد تكون بيئة للبكتيريا الضارة ونصائح للوقاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير نشر على موقع "hindustantimes" عن أن خبراء الصحة يحذرون من كثرة ارتداء الساعات الذكية حيث يعتبرونها بيئة خصبة للبكتيريا الضارة.

وأشار التقرير إلى أن الجسم موطن لملايين الأنواع من البكتيريا، ومنها البكتيريا الجيدة والسيئة، وبسبب وظيفة المناعة في الجسم، فإن البكتيريا الجيدة تفوق البكتيريا السيئة بكثير، وتحمي جهاز المناعة لدينا من الفيروسات والبكتيريا الضارة والكائنات الحية الدقيقة التي يمكن أن تسبب مجموعة واسعة من الأمراض.

وفي حالة أن ضعف الجهاز المناعي فإن البكتيريا الضارة في الجسم سوف تنتشر أضرارها وتسبب أمراضًا يمكن أن تعرض للخطر ليس فقط حياتك الخاصة ولكن أيضًا من حولك.

وكشف التقرير عن أن هناك دراسة حديثة أجريت في فلوريدا، سلطت الضوء على أن هواتفنا المحمولة وساعاتنا الذكية تحمل ملايين من أنواع البكتيريا الضارة، وقد ننشرها دون علمنا، على الرغم من أن هذا الأمر قد يكون محبطًا لأن الساعات الذكية تلعب أيضًا دورًا حيويًا في تحسين أهداف اللياقة البدنية للأفراد في جميع أنحاء العالم، ونظرًا لأنه يمكنهم تتبع العلامات الصحية الحيوية مثل ضربات القلب ومستويات التوتر ومستويات النشاط مثل الخطوات اليومية، فإن هذه الأدوات تحظى بشعبية كبيرة، خاصة بين عشاق اللياقة البدنية.

ونتيجة ارتداء الساعات الذكية لمدة طويلة، قد تتعرض هذه الأجهزة القابلة للارتداء للعرق والأوساخ وما إلى ذلك، ونظرًا لأننا لا ننظف الساعات بانتظام، فإنها سرعان ما تصبح غنية بالبكتيريا المسببة للأمراض مثل السالمونيلا، والمكورات العنقودية والزائفة، والإشريكية القولونية.

وأضاف التقرير، أن عدد البكتيريا الموجودة على هذه الأجهزة يعتمد أيضًا على نوع الأساور المستخدمة، وفي حين أن الأربطة المطاطية والبلاستيكية تحتوي على أكبر عدد من البكتيريا، فإن الأربطة المعدنية من ناحية أخرى، كانت خالية تقريبًا من البكتيريا.

نصائح للعناية بالساعات الذكية بعض النصائح حول كيفية العناية بساعتك الذكية لتجنب البكتيريا، ومنها:

- اختر ساعة مع سوار معدني من الأفضل تجنب الأربطة المطاطية والبلاستيكية.



- في حالة الأربطة المطاطية والبلاستيكية، استبدلها بأخرى جديدة بشكل دوري، ومن الأفضل كل ثلاثة أشهر، في حال كنت ترتدي ساعة ذكية بشكل منتظم.



- عند الذهاب إلى الحمام، من الأفضل خلع ساعتك الذكية.



- تأكد من خلع ساعتك الذكية أثناء غسل اليدين لتنظيف يديك جيدًا.



- قم بتنظيف ساعتك الذكية بانتظام باستخدام مناديل تحتوي على الكحول وجففها جيدًا قبل ارتدائها.



- تأكد من تنظيف شاشة الساعة يوميًا، بينما يجب تنظيف الأساور أسبوعيًا.