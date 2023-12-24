شكرا لقرائتكم خبر عن التوصل للقاح جديد لفيروس كورونا يحفز استجابة كبيرة للسلالات المتحورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الباحثون في معهد كارولينسكا بالسويد، ومستشفى داندريد بمتابعة متلقي لقاح كورونا المحدث الجديد وقاموا بتحليل استجابة الأجسام المضادة لمتغيرات كوروناSARS-CoV-2 المختلفة، تظهر النتائج استجابة قوية بشكل مدهش لمتغيرات أوميكرون المهيمنة والمتحولة للغاية.

ووفقًا لما نشره موقع Medical Express، إنه تم تسجيل 24 مشاركًا في هذه الدراسة، معظمهم تجاوزوا 64 عامًا وتلقوا 4 أو 5 جرعات لقاح سابقة، تم قبول المقال للنشر في مجلة The Lancet Infectious Diseases .

وقال الموقع، تضمنت التحديثات السابقة للقاح كورونا كلا من متغير كورونا SARS-CoV-2 الأصلي وأوميكرون ومع ذلك، فقد أثاروا استجابة أقوى بكثير من الأجسام المضادة للأول مقارنة بالأخير.

وأشار الموقع إلى انه أصبحت متغيرات أوميكرون الآن مهيمنة عالميًا، وقد أدى الارتفاع الحاد في متغير أوميكرون XBB ومتغيراته الفرعية إلى تطوير لقاحات لهذه السلالات، ومع ذلك، فقد سيطرت متغيرات أخرى منذ ذلك الحين، من بينها BA.2.86 شديد التحور، ولم يكن العلماء متأكدين ما إذا كان اللقاح الجديد يحمي ضد هذه المتغيرات أيضًا.

تظهر نتائج هذه الدراسة الآن أن لقاح كورونا المحدث يعطي زيادة بمقدار 10 أضعاف في الأجسام المضادة ليس فقط ضد XBB ولكن أيضًا ضد السلالات الأحدث والأكثر تحورًا، مثل BA.2.86.

تقول شارلوت ثالين، الباحثة في معهد كارولينسكا، قسم العلوم السريرية، مستشفى دانديريد بالسويد، والباحثة الرئيسية في دراسة المجتمع: " إن اللقاح الجديد المحدث يحفز الاستجابة الواسعة للأجسام المضادة"، موضحة ، إنه لم تنجح التحديثات السابقة في تحويل الاستجابة نحو أوميكرون والمتغيرات الجديدة، حيث تم تكييفها مع الفيروس الأصلي، ومن المرجح أن الاستجابة الواسعة التي نشهدها الآن ترجع إلى حقيقة أن اللقاح الجديد يستهدف أوميكرون فقط، والذي يختلف بشكل كبير عن الفيروس الأصلي."

فعالة بشكل غير متوقع

تقول أولريكا ماركينج، المؤلفة الأولى للدراسة، وطالبة الدكتوراه في معهد كارولينسكا، قسم العلوم السريرية: "إننا نشهد ارتفاعًا أكثر حدة مما كنا نأمله في الأجسام المضادة المعادلة ضد جميع المتغيرات الجديدة التي اختبرناها"، و يشير هذا بقوة إلى أن اللقاح الجديد يوفر أيضًا حماية شاملة ضد المتغيرات الجديدة ويدعم التوصية بضرورة تطعيم كبار السن والأشخاص الموجودين في المجموعة المعرضة لخطر الإصابة بالأنفلونزا وكورونا، يتم إجراء دراسة المجتمع بالتعاون بين مستشفى دانديريد، ومعهد كارولينسكا، ووكالة الصحة العامة السويدية، وجامعة أوبسالا.