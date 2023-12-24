شكرا لقرائتكم خبر عن "الآير فراير" تكسب.. استشارى تغذية القلى بالزيت يرتبط بسرطان الجهاز الهضمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المقالي الهوائية، أو ما يعرف باسم الاير فراير، أحد أحدث الاختراعات الحديثة التي تجعلك تتناول ما يحلو لك من الأطعمة المقرمشة المقلية دون الشعور بالذنب، حيث تستخدم هذه الأجهزة هواءً ساخنًا يصل إلى 400 درجة فهرنهايت، يتم توزيعه بواسطة مروحة لطهي الأطعمة، وإعطائك طعام محاكى في الطعم والقرمشة وطراوة الأكل المقلى تمامًا.

في هذا الشأن كشفت الدكتورة رضوى نبيل استشارى التغذية العلاجية بطب قصر العينى، عن أن مميزات القلاية الكهربائية تفوق بكثير أنواع القلى التقليدية الأخرى، حيث إنها تقلل من كمية السعرات الحرارية التي تحصل عليها من 70 إلى 80%، بالإضافة إلى أنها تقلل من كوارث القلى في الزيت على درجة حرارة مرتفعة، لأن القلى في الزين ينتح مركب يسمى "الاكريلاميد"، هذا المركب يتكون عند تعريض النشا والدهون لدرجات حرارة عالية وهذه المادة ترتبط بنسبة كبيرة بسرطان الجهاز الهضمى .

وأشارت استشار التغذية العلاجية في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن القلايات الكهربائية قللت بنسبة كبيرة من إنتاج هذا المركب، ولكن على الرغم من ذلك إلا أنها في نفس الوقت قد تزيد من أكسدة الكوليسترول، ولكن يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال وضع خضراوات خضراء عند القلى في الايرفراير مثل البقدونس أو الشبت مع الأطعمة

وأوضحت أنه في حالة الرغبة في الاحتفاظ بالقيمة الغذائية للمعادن ومضادات الأكسدة بالطعام، يجب تقليل مدة الطهى والاحتفاظ بالقوام المتماسك للطعام حيث لا تصل مرحله نضجه إلى أن يكون طرى للغاية.