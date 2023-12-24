شكرا لقرائتكم خبر عن الكلسون ولا الدفاية.. اعرف أفضل خامة تدفيك وتحميك من أمراض الشتاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدفاية أو الكلسون من الملابس التى يحرص الجميع على ارتدائها في فصل الشتاء للحفاظ على تدفئة الجسم، لكن يجب اختيار خامة صحية لا تعرضك للتعرق فتصاب بنزلة برد، وفى هذا التقرير نتعرف على أفضل الخامات التى يجب ارتداؤها من الدفايات أو الكلسون.

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الدفاية القطنية هى أفضل الخامات التي يتم ارتداؤها ولا ينصح بارتداء الوبريات أو الصوف خاصة لمرضى الحساسية، لأنها تسبب تزايد أعراض الحساسية.

وأوضح، فى تصريح لـ"الخليج 365" أن الدفايات القطنية ليس بها أي ضرر نهائيًا طالما أنها من القطن ويتم غسلها باستمرار، مضيفًا أن الخامات الأخرى مثل البوليستر أو الصوف تحبس الحرارة ولا تمتص العرق وغير صحية.

وأشار إلى أنه إذا كنت ترغب فى ارتداء الخامات الأخرى يمكنك ارتداؤها فوق الطبقة القطنية من الملابس، موضحًا أن أغطية الرأس أيضا من الأشياء التى تحافظ على التدفئة ولا مانع من استخدامها، ولكن عند دخولك المنزل يجب ألا تخلعها مرة واحدة بمعنى أنك يجب ألا تعرض رأسك أو أذنيك لتيارات هواء مختلفة البرودة.

وأضاف أنه يمكن خلعها بعد فترة قصيرة من الوقت بعد عودتك للمنزل حتى يعتاد جسمك على حرارة المنزل، حيث أنك إذا خرجت من المنزل لا ينبغي أن تقوم بخلع قبعة الرأس تماما حتى تعود للمنزل ، حتى لا تصاب بنزلة برد.