شكرا لقرائتكم خبر عن الساونا مش بس رفاهية.. هتقوى قلبك وتحسن صحة جهازك التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تجد أن خيار الذهاب لجلسة ساونا نوعًا من أنواع الرفاهية، ولكن قد تكون مخطئا، على الرغم من أنها قد تكون كذلك إلا أنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية للجسم، وذلك حسبما كشف تقرير موقع "onlymyhealth".

الفوائد الصحية للساونا إزالة السموم

التعرق هو طريقة الجسم الطبيعية للتخلص من السموم، تعمل حمامات الساونا على تحفيز العرق العميق، مما يعزز طرد السموم من خلال الجل، تساعد هذه العملية على تنظيف الجسم، مما يجعلك تشعر بالتجدد والنشاط.

تحسين الدورة الدموية

تتسبب الحرارة في الساونا في تمدد الأوعية الدموية، مما يعزز تدفق الدم والدورة الدموية بشكل أفضل، ويمكن أن يساهم تعزيز الدورة الدموية في تحسين صحة القلب والأوعية الدموية، وانخفاض ضغط الدم، وتوصيل أكثر كفاءة للأكسجين والمواد المغذية إلى أجزاء مختلفة من الجسم.

استرخاء العضلات وتخفيف الآلام

تساعد الحرارة على تهدئة آلام العضلات وتخفيف التوتر وتقليل الإحساس بالألم، وهذا يجعل الساونا خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يعانون من آلام مزمنة أو أولئك الذين يتعافون من النشاط البدني المكثف.

تعزيز نظام المناعة

التعرض للحرارة في الساونا يمكن أن يحفز إنتاج خلايا الدم البيضاء، مما يقوي جهاز المناعة ويكون مجهز بشكل أفضل للدفاع عن الجسم ضد الأمراض والالتهابات.

تعزيز وظيفة الجهاز التنفسي

يمكن أن تكون الحرارة والبخار في الساونا مفيدة لصحة الجهاز التنفسي، حيث يمكن أن يساعد استنشاق الهواء الدافئ في تخفيف الاحتقان، وفتح المسالك الهوائية، وتوفير الراحة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي مثل الربو أو التهاب الشعب الهوائية.

فقدان الوزن وتعزيز عملية التمثيل الغذائي

على الرغم من أن الساونا ليست بديلاً عن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، إلا أنها يمكن أن تساعد في إنقاص الوزن من خلال حرق السعرات الحرارية، حيث يساهم معدل ضربات القلب المتزايد والتمثيل الغذائي أثناء جلسة الساونا في تقليل السعرات الحرارية بشكل متواضع.

تحسين جودة النوم

يمكن لجلسات الساونا أن تعزز الاسترخاء وتساعد في تنظيم دورة النوم والاستيقاظ، تساهم التأثيرات المهدئة للحرارة وإطلاق الإندورفين في نوم أكثر راحة وتجديدًا.