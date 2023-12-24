شكرا لقرائتكم خبر عن لو تعرضت للوقوع أو حادث.. علامات تؤكد حدوث كسر فى العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يتعرض الشخص للكسر بشكل مفاجئ، ونحتار حينها بسبب الألم الشديد حول ما إذا كانت كسرًا أم ألمًا أم التهابًا عاديًا فقط وغيرها من الاحتمالات.

وفى هذا الإطار أوضح الدكتور عبد الرحمن عصفور استشاري أول جراحات اليد والحروق والإسعافات الأولية في مستشفيات التأمين الصحى جامعة القاهرة، مجموعة من أبرز العلامات والأعراض الواضحة التي قد تشير بنسبة كبيرة إلى إصابة الشخص بكسور في العظام، وهو ما يتطلب استشارة طبية سريعة أو نقل للمريض وعدم إهمال للعلاج، والتعامل مع الكسر للوقاية من المضاعفات والمشكلات التي قد تصيب الجسم أو العظم.

وأوضح الدكتور عبد الرحمن أن الكسر هو عبارة عن مجموعة من الشروخ في العظام أو شرخ واحد، حيث قد تنكسر أي عظمة من عظام الجسم نتيجة الارتطام أو الاصطدام، أو التعرض لحادثة أو السقوط، أو التعرض للقوة والضرب وغيرها الكثير من الأسباب والحوادث.

ولكن تختلف الأعراض من شخص إلى آخر وفقًا لقوة الكسر ووفقًا لطبيعة الحادث الذى تعرض له، وسببت له هذه المشكلة، ولذلك قد تظهر هذه الأعراض إما مجتمعة أو منفردة ولكن أشهرها على الإطلاق هي:

أوجاع شديدة مكان الكسر وحوله وكلما اقترب من المكان الذي حدث به الاصطدام زاد الألم بشكل لا يحتمل.

إذا حدث الكسر في طرف من الأطراف عندما تقارنه بالطرف السليم تجد تغيرًا في شكله أو حجمه أو لونه أو حركته.

حركة المكان المصاب يحدث فيها مشكلة ولا يمكن للمريض تحريكه بسهولة خاصة إذا كان أحد الأطراف، ولا يحتمل لمسه

قد يتغير لون الجلد في المنطقة المصابة في بعض الحالات إلى الأحمر.

قد تحدث انتفاخات وتورمات في مكان الكسر بشكل ملحوظ للغاية.

في حال بعض حالات الكسر قد يسمع المصاب صوت عند كسر العظم، وهو من الأعراض والعلامات الواضحة والجازمة بالكسر.

وينصح هنا الدكتور عبد الرحمن بضروره نقل المصاب مباشرة الى المستشفى، أو طلب الاسعاف لنقله بشكل سليم وطلب المساعدة الطبيه المتخصصة لعلاج هذه الحاله.