شكرا لقرائتكم خبر عن نظام غذائى لنقص السعرات الحرارية.. اعرف الأطعمة الواجب تناولها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد النظام الغذائي لنقص السعرات الحرارية، من أشهر الخطط التي تساعد الأشخاص على إنقاص الوزن، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthshots، فإذا كنت تحاول إنقاص الوزن، فربما سمعت عن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية لإنقاص الوزن.

ووجدت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم النفس والغدد الصماء والتمثيل الغذائي أن خطر السمنة يعتمد على إجمالي السعرات الحرارية التي يتناولها الشخص، ويحدث العجز في السعرات الحرارية عندما تتناول عددًا أقل من السعرات الحرارية مما يستخدمه جسمك في يوم واحد، إنه جزء مهم من إدارة الوزن لأنه يشجع جسمك على حرق الدهون للحصول على الطاقة.

ويوصف النظام الغذائي الخالي من السعرات الحرارية بأنه وسيلة فعالة لإنقاص الوزن بطريقة صحية ومستدامة، فهو نهج غذائي يركز على استهلاك سعرات حرارية أقل مما يحتاجه جسمك، بهدف فقدان الوزن، وعلى الرغم من سهولته، إلا أن بعض الأشخاص قد يجدون صعوبة في حساب العجز في السعرات الحرارية، نحن ندرك أن النسب قد تكون مربكة، ولهذا السبب نشاركك طريقة بسيطة لحساب العجز في السعرات الحرارية لديك.

ويتم حساب نقص السعرات الحرارية عن طريق أخذ إجمالي إنفاق الطاقة اليومي وطرح عدد محدد من السعرات الحرارية منه لإنشاء عجز في السعرات الحرارية.

فالقاعدة العامة هي استهداف تحقيق عجز يتراوح بين 500 و1000 سعرة حرارية في اليوم، ما يؤدي إلى فقدان الوزن بحوالي 1 إلى 2 كيلو في الأسبوع، وتهدف إلى تحقيق عجز قدره 500 سعرة حرارية، فإن تناولك اليومي المستهدف سيكون 1500 سعرة حرارية.

ما هي الأطعمة التي يجب عليك تناولها في نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية؟

- الفواكه والخضراوات: غنية بالفيتامينات والمعادن والألياف، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالعناصر الغذائية.

- الحبوب الكاملة: يوفر الأرز البني والكينوا والشوفان طاقة مستدامة ومصدرًا جيدًا للكربوهيدرات المعقدة.

- البقوليات: العدس والحمص والفاصوليا توفر البروتين والألياف، مما يعزز الشعور بالامتلاء.

- المكسرات والبذور: اللوز والجوز وبذور الشيا وبذور الكتان توفر الدهون الصحية والمواد المغذية الإضافية.

- البروتينات الخالية من الدهون: قم بتضمين مصادر مثل التوفو والتيمبيه ومنتجات الألبان قليلة الدسم للحصول على البروتين دون زيادة السعرات الحرارية.