شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تعرف أنك مصاب بالالتهاب الرئوى ومدة التعافي؟.. استشاري يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الالتهاب الرئوي من المشاكل الصحية الشائعة وتسببها البكتيريا والفيروسات والفطريات فى الهواء، ويمكن أن تصاب بها بعد نزلة برد، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض الالتهاب الرئوى ومدة التعافي منه.

قال الدكتور رضا إبراهيم، استشارى أمراض الصدر والحساسية ومدير مركز الصدر ببولاق أبو العلا، أن الشخص المصاب بالالتهاب الرئوي تظهر عليه أعراض مثل السعال المصحوب بمخاط وقد يصاب بالسخونية، مع التعرق بالإضافة إلى الشعور بالتعب وضيق التنفس وألم حاد في الصدر يزداد سوءًا عند السعال.



وأوضح أن هناك أعراضًا خطيرة يجب استشارة الطبيب عند ظهورها وأهمها صعوبة في التنفس، أو ألم في الصدر، أو ارتفاع درجة الحرارة (39 درجة) أو أعلى، أو سعال مستمر مع صديد أصفر أو أخضر.

وأشار استشارى أمراض الصدر إلى أن التعافي من الالتهاب الرئوي يستغرق أسبوع إلى أسبوعين، لكن بالنسبة لأشخاص آخرين، قد يستغرق الأمر شهرًا أو أكثر ليشعروا بالتحسن.

وعن علاج الالتهاب الرئوي أوضح أنه يعتمد على نوع الالتهاب الرئوي، ومدى شدة الأعراض، وعمر المريض وصحته العامة، ويشمل العلاج تناول الأدوية لتقليل الحمى وخافضات الحرارة مع الراحة التامة.

وأضاف أنه من المهم الإكثار من شرب السوائل، وخاصة الماء والسوائل الدافئة مثل الشوربة والأعشاب للمساعدة في تقليل أعراض السعال و مضاد حيوي أو أدوية حسب نوع الالتهاب الرئوى.