شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر كتم الدموع على صحتك النفسية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلجأ الكثير من الأشخاص إلى كتم دموعهم أحيانًا عند المرور بموقف عصيب أو حدث مؤلم، ولكن هذا الأمر غير صحى تمامًا، حيث إن هناك العديد من الأبحاث التى تشير إلى أن البكاء مفيد بالفعل لجسمك وعقلك، بحسب موقع health. اضرار كتم الدموع ​لن تشعر بالتحسنعندما تبكي تحتوي الدموع على هرمونات التوتر التي تساعد على تخليص الجسم من المواد الكيميائية الناجمة عن التوتر، فأنت عندما تبكى تتخلص من التوتر حرفيًا.

لن تكون أكثر هدوءًابعد البكاء تشعر بحالة من استقرار تنفسك وانخفاض معدل ضربات القلب، فالبكاء مهدئ طبيعى لن تستطيع التعبير عن مشاعركالبكاء شكل من أشكال التواصل عندما كنت طفلاً، كان البكاء ينقذ حياتك حرفيًا لأنه يشير إلى أنك بحاجة إلى الطعام أو الرعاية، وبعد أن أصبحت شخصًا بالغًا، قد يشير البكاء إلى أنك بحاجة إلى الرعاية العاطفية.

البكاء يجعل العيون أكثر صحةتساعد الدموع على إبقاء عينيك رطبة وخالية من الشوائب حتى تكون رؤيتك أكثر وضوحًا.

البكاء يجعلك محميًا من البكتيرياالدموع ليست مجرد ماء، أنها تحتوي على ما يسمى الليزوزيم، والذي يمكن أن يقتل 90-95٪ من جميع البكتيريا في خمس إلى عشر دقائق.

وهناك فوائد أخرى أيضًا للبكاء؛ حيث أنه أحيانًا يكون البكاء مؤشرًا جيدًا على وجود مشكلة خطيرة فى صحتك النفسية، إنه التحقق الجسدي من الألم النفسي.