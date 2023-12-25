شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القلب والجهاز الهضمى.. تعرف على فوائد الكوسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمكنك جعل الكوسا جزءًا أساسيا من نظامك الغذائي، لأنها تمد الجسم بالعديد من الفوائد الصحية التي لا غني عنها، وذلك وفقًا لموقع healthshots

الكوسا تتميز بمذاقها المختلفة، والخفيف، وملسمها الناعم، ويتم استخدامها في طهي الأطباق المختلفة، وبسبب غناها الغذائي الذي يحتوي على فيتامينسي والمنغنيز والبوتاسيوم، فإنها تتمتع بالعديد من الفوائد الصحية.

وقدم التقرير، أبرز فوائد تناول الكوسا الصحية، ومنها: ​- إدارة الوزنالكوسا منخفضة السعرات الحرارية، ما يجعلها خيارًا رائعًا لأولئك الذين يتطلعون إلى الحفاظ على الوزن أو إنقاصه، ويوفر وجبات كبيرة الحجم دون إضافة سعرات حرارية زائدة. - تحافظ على ترطيب الجسمتحتوي الكوسا على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم، ويمكن أن يكون هذا مفيدًا بشكل خاص لأولئك الذين يجدون صعوبة في شرب كمية كافية من الماء. - تعزز صحة الجهاز الهضميتعتبر الكوسا مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية، التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، ويمكن أن تساعد الألياف في منع الإمساك، وتنظيم مستويات السكر في الدم، والمساهمة في الشعور بالامتلاء، ما يمكن أن يساعد في إدارة الوزن. -خصائص مضادة للأكسدةتحتوي الكوسا على مضادات الأكسدة، بما في ذلك فيتامين C والبيتا كاروتين، التي تساعد على حماية الجسم والخلايا من الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، مضادات الأكسدة تلعب دورا في الحد من الالتهابات وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة. - صحة القلبمحتوى البوتاسيوم في الكوسة مفيد للقلب، و يساعد البوتاسيوم على تنظيم ضغط الدم عن طريق موازنة تأثيرات الصوديوم ودعم وظيفة العضلات والأعصاب المناسبة. - صحة العينوجود فيتامين أ واللوتين في الكوسة يساهم في صحة العين، هذه المركبات ضرورية للحفاظ على رؤية جيدة وقد تساعد في الحماية من الضمور البقعي المرتبط بالعمر.