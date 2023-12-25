مجربة وسريعة المفعول .. فوائد الفلفل الأحمر الحار للتخسيس

بيروت - نادين محمد - قد يبدو هذا أحد الطرق الغريبة لإنقاص الوزن، لكن خبراء الصحة يقولون إن تناول الفلفل الأحمر الحار قد يساعد في حرق السعرات الحرارية. يساعد إضافته إلى ننظامك الغذائي اليومي على فقدان السعرات الحرارية الزائدة، و تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

وفقا لخبراء الصحة، فإن تناول منقوع ماء الفلفل الحار له آثار إيجابية على الجسم، بما في ذلك فقدان الوزن وقد أجريت دراسة لمعرفة مدى ارتباط الفلفل الحار وفقدان الوزن. وتبين أن الأشخاص الذين أضافوا الفلفل الأحمر الحار إلى نظامهم الغذائي ارتفع معدل التمثيل الغذائي لديهم، بعد 30 دقيقة فقط من تناول الطعام.

كيف يساعد الفلفل الأحمر الحار في فقدان الوزن؟

تساعد الحرارة التي يوفرها الفلفل الأحمر الحار في عملية التوليد الحراري مما يمكن لجسمك تحويل الدهون إلى حرارة وبالتالي حرق الدهون مما يؤدي إلى فقدان الوزن.

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كشفت الدراسات أن مادة الكابسيسين في الفلفل الأحمر الحار تساعد علي قمع الجوع والشعور بالشبع مما يؤدي إلى تناول سعرات حرارية أقل وبالتالي فقدان الوزن.

يساعد الفلفل الأحمر الحار أيضاً في تعزيز عملية التمثيل الغذائي وزيادة معدل الأيض مما يسرع من قدرة الجسم على تحويل الأطعمة والمشروبات إلى طاقة.

أيضاً عنصر آخر موجود في الفلفل الحار هو ثنائي هيدروكابسيات وهو يشبه الكابسيسين، والذي يساعد أيضًا في زيادة معدل الأيض.

فوائد أخرى للفلفل الأحمر الحار

1. تعزيز صحة الجهاز الهضمي

الكابسيسين الموجود في الفلفل يعمل كمضاد للتقرح ويقوم بذلك عن طريق تقليل الحموضة في الجهاز الهضمي التي تسبب القرحة. كما أنه يساعد على إنتاج اللعاب ويحفز عصارة المعدة مما يساعد على الهضم.

كما يوفر مسحوق الفلفل كميات ضئيلة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية الأخرى للمساعدة في علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل شفاء اضطراب المعدة وتقليل غازات الأمعاء وعلاج الإسهال والعمل كعلاج طبيعي للتشنجات.

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2. يحارب الأنفلونزا ونزلات البرد

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الفلفل الحار مليء بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تدعم جهاز المناعة لديك وتساعد في مكافحة نزلات البرد والأنفلونزا.

وجدت الأبحاث أن بخاخات الأنف التي تحتوي على مادة الكابسيسين تقلل من الاحتقان والالتهاب كما تؤدي زيادة درجة حرارة الجسم الناتجة عن تناول الفلفل الحار إلى تحفيز الجهاز المناعي ومساعدته على مكافحة فيروسات النوروفيروس (البرد) والأنفلونزا كما أن تناول الفلفل الأحمر الحار يحارب 16 سلالة فطرية مما يقلل فرص الإصابة بالأمراض الفطرية.

3. تحسين صحة القلب

تناول الفلفل الحار يمكن أن يعزز صحة القلب ويمنع جلطات الدم. يمكن للفلفل الحار أن يقلل من الآثار الضارة للبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) وهو الكولسترول السيئ .

يمكن لمركبات الكابسيسين في الفلفل الحار أن تمنع جلطات الدم لأنه يساعد على التخلص رواسب الدهون التي تضيق الشرايين والأوعية الدموية والمساعدة على تدفق الدم بشكل أفضل.

4. تهدئة آلام المفاصل المزعجة

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يمكن للكابسيسين الموجود في الفلفل الحار أن يخفف آلام المفاصل عن طريق إيقاف إشارات الألم القادمة من الدماغ، مما يؤدي إلى تقليل آلام المفاصل. وفي الوقت نفسه، فإن التأثير المضاد للالتهابات قد يقلل الألم بشكل أكبر.

كما يمكن أن يخفف الألم أيضاً بعد الجراحة مثل استئصال الثدي أو بتر الأطراف، بل ويخفف الألم الناتج عن تلف الأعصاب في القدمين أو الساقين بسبب مرض السكري وإصابات أسفل الظهر والقوباء المنطقية والصدفية!

5. التخلص من الصداع النصفي

إذا كنت تعاني من الصداع النصفي ثم تناولت الفلفل الحار، فسوف يركز جسمك على الألم الذي يحرق فمك أو في جزء آخر من الجسم. سيؤدي هذا بعد ذلك إلى اختفاء الإحساس بألم الصداع النصفي .

6. تعزيز الجهاز المناعي

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يساعد الفلفل في بناء نظام مناعة أقوى لأنه مليء بمضادات الأكسدة، وخاصة البيتا كاروتين أو البروفيتامين أ. فيتامين أ وسيعملان على بناء مناعتك ضد العدوى والأمراض.

يمكن أيضًا استخدام الفلفل الحار لخصائصه المضادة للفطريات، مما يؤدي إلى قتل مسببات الأمراض وعلاج عدد من أمراض الأمعاء الالتهابية.

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المصدر: هيلث لاين