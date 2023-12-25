بيروت - نادين محمد - تعد مشاكل الجلد والبشرة أو الرغبة في إبطاء ظهور التجاعيد أسباب رئيسية التي تجعل بعض البنات يرغبن في تناول حبوب الكولاجين، وأصبحت مكملات الكولاجين لها شعبية كبيرة عن أي وقت مضى.

وإليكِ الطريقة الصحيحة لاستعمال حبوب الكولاجين، وكل ما تريدين معرفته عنها.



ما هو الكولاجين؟

(مصدر الصورة freepik)

الكولاجين هو نوع من البروتين مقاوم للتمدد وداعم، مما يجعله الإطار المثالي للأنسجة الضامة في الأوتار والغضاريف والعظام، وبينما يقوم جسمك بإنتاج الكولاجين من تلقاء نفسه، فإن الشيخوخة تؤجل إنتاجه، فوفقًا لأجد الأبحاث، فإن الشيخوخة تؤثر على الأنسجة الضامة عن طريق تقليل مرونة الجلد وألياف الكولاجين، مما يضعف الجلد ويجعل من الصعب الاحتفاظ بالرطوبة.

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أنواع مكملات الكولاجين

إليكِ أبرز أشكال وأنواع مكملات الكولاجين السائل وكيفية تناوله والجرعات المناسبة:

مسحوق الكولاجين

مساحيق الكولاجين، المعروفة أيضًا باسم ببتيدات الكولاجين، هي الشكل الأكثر شيوعًا للكولاجين، وهي عبارة عن كولاجين متحلل مائيًا، مما يعني أنه تم تفكيكه لجعله أكثر قابلية للهضم.

وتعتبر العصائر والمياه العادية من السوائل المثالية التي يمكن دمجها مع مسحوق الكولاجين، ولكن تجنبي قليلاً القهوة والشاي والمشروبات الساخنة الأخرى، فهناك جدل حول ما إذا كان يجب خلط مسحوق الكولاجين مع المشروبات الساخنة بسبب درجات الحرارة المرتفعة التي تقلل من جودة المكمل.



مسحوق الكولاجين يجعل من الممكن تحويل مشروبك النموذجي إلى مشروب وظيفي جديد، مع مزيج بسيط أو مزج أو تحريك، لا يتم اكتشاف هذه المساحيق فعليًا في تركيبة الكولاجين الخاصة بك لأنها عديمة النكهة، وبالنسبة للأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة في الترطيب، يمكن أن يكون الكولاجين بمثابة تذكرة لشرب المزيد من السوائل في يومك للحصول على صحة مثالية. إلى جانب المشروبات، يمتزج الكولاجين جيدًا في الأطعمة، مثل الحبوب والزبادي والآيس كريم والمواد القابلة للدهن، ولا شك أن مسحوق الكولاجين غير المنكه هو الأكثر تنوعًا لإضافته إلى الأطعمة المختلفة.

كبسولات الكولاجين

من أجل الراحة، يفضل بعض مستخدمي الكولاجين أخذ شكل أبسط يمكنهم تخزينه في علبة حبوب أسبوعية، وتوفر حبوب الكولاجين مسحوق الكولاجين في كل كبسولة.

تعتبر الراحة عاملاً حاسماً في اختيار أفضل طريقة لتناول الكولاجين، وقد يكون تضمين الكولاجين في روتينك اليومي أكثر عملية مع الكبسولات، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت حساسة للنكهة، فلن يكون لها أي طعم.

ونظرًا لأن كمية كبيرة من الكولاجين يمكن احتواؤها داخل كبسولات معينة، فقد يتجاوز حجم الحصة ما تتناوله يوميًا بشكل مريح، اعتمادًا على العلامة التجارية، إذ يمكنك تناول ثلاث إلى ست كبسولات كولاجين لتأمين الجرعة الكاملة، وهذا قد يعني أيضًا أن الكولاجين سينفد منك بسرعة أكبر.



سائل الكولاجين

(مصدر الصورة freepik)

يأتي الكولاجين السائل في أنواع فرعية متعددة، مثل الشكل المركز الذي يمكنك مزجه مع الماء أو الإصدار الجاهز للشرب الذي يمكنك تناوله كجرعة واحدة، ملعقة كبيرة في المرة الواحدة.

بالنسبة للأشخاص الذين يخشون أو يجدون صعوبة في ابتلاع الحبوب، قد يكون الخيار السائل هو الرهان الأكثر أمانًا لتناول الكولاجين بانتظام.

وتأتي بعض ماركات الكولاجين السائل بقطارة سعة 1 مل أو تحتوي على ملعقة كبيرة إلى ملعقتين كبيرتين للابتلاع السريع، وتتطلب الأصناف المركزة مزجها بالماء، مما قد يجعلك أقرب إلى تحقيق أهدافك المتعلقة بالترطيب.

غالبًا ما يحتوي الكولاجين السائل على مجموعة متنوعة من المكونات مثل الفيتامينات والمعادن ومستخلصات الفاكهة والأعشاب والمحليات الصناعية والمواد الحافظة، وإذا كنت حساسة لأي من هذه الأشياء، فسوف تحتاجين إلى التأكد من أن السائل آمن، فبعض عملاء الكولاجين السائل لا يحبون طعم بعض الأصناف، لذا تذكري أن هذه التركيبات الفريدة يمكن أن تجلب نكهات متنوعة، للأفضل أو للأسوأ.

المصدر: eatingwell

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