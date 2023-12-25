شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب تحفز نمو الشعر لو بتعانى من التساقط الشديد.. أبرزها الحلبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع قدوم الشتاء يتأثر الشعر بصورة كبيرة، ويؤدي جفاف فروة الرأس إلى ظهور القشرة، ما يؤدي إلى تساقط الشعر بشكل مفرط.

وفقًا لموقعى "onlymyhealth"، و"NDTV"، هناك طرق بخلاف منتجات العناية بالشعر باهظة الثمن، قد تحقق نتائج أكثر أمانًا من المنتجات والعلاجات الكيميائية للتعامل مع تساقط الشعر في فصل الشتاء.

أعشاب لتحفيز نمو الشعر

فيما يلي الأعشاب السبعة المتوفرة بسهولة لتساقط الشعر والتي تحفز نمو الشعر.

الريحان

يُعرف الريحان بخصائصه المضادة للالتهابات التي يمكن أن تساعد في التعامل مع مشاكل فروة الرأس، كما أنه يحسن الدورة الدموية في فروة الرأس ويقلل من الحكة والقشرة التي تعتبر سببا رئيسيا لتساقط الشعر.

النيم

النيم هو أحد الأعشاب الأكثر شيوعًا والتي أثبتت فائدتها في علاج تساقط الشعر، بسبب خصائصه المضادة للفطريات فهى فعالة في القضاء على القشرة، وهو السبب الرئيسي لتساقط الشعر، كما يحتوي زيت النيم أيضًا على أحماض اللينوليك والأوليك المعروفة بتغذية الشعر وتقويته من المزيد من التلف.

الحلبة

الحلبة، هي مصدر غني بالحديد والبروتين وهما عنصران أساسيان لنمو الشعر، كما أنها تحتوي على مركبات الفلافونويد ومركبات السابونين التي لها خصائص مضادة للفطريات ومضادة للالتهابات، والتي تحفز نمو الشعر، بذور الحلبة فعالة مثل المينوكسيديل في علاج تساقط الشعر.

زهرة الياسمين

من المعروف أن خصائص الياسمين المضادة للميكروبات والمرطبة تعمل على تحسين صحة الشعر وفروة الرأس، تعمل خصائص الياسمين المطرية على حبس الرطوبة في فروة الرأس، مما يقاوم الجفاف ويمنع القشرة، يمكن أيضًا استخدام مستخلص زهرة الياسمين كمقوي للشعر ويمنع الصلع وشيب الشعر.

أوراق الكاري

أوراق الكاري غنية بفيتامين C والفوسفور والحديد والكالسيوم وحمض النيكوتينيك، يمكنك استخدام أوراق الكاري الطازجة لشعرك ومحاربة تساقط الشعر.

الصبار

يمكن أن يكون الصبار الحل النهائي لمشاكل شعرك، فهو نبات مذهل مليء بالفوائد الجمالية، يمكن استخدام الصبار للبشرة والشعر، حيث يمكن أن يساعدك على موازنة الرقم الهيدروجيني لفروة رأسك ويساعد على نمو الشعر بشكل أفضل، كما أنه سيحسن جودة شعرك ويعطي لمعانًا طبيعيًا لشعرك.