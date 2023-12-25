شكرا لقرائتكم خبر عن تسوس أسنان الرضع.. طبيب يكشف كيف تسبب الرضاعة المشكلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسوس الأسنان أمر شائع بين الأطفال الذين يعتادون تناول الكثير من الحلويات والسكريات بصورة كبيرة، ولكن هل تعلم أن التسوس قد يمتد لأسنان الطفل الرضيع أيضا.

كشف الدكتور محمد عبد الرحمن، استشارى طب الأسنان بجامعة عين شمس، أن تسوس الأسنان عند الرضع أمر شائع نتيجة استلقاء الطفل وقت الرضاعة، خاصة إذا تُرك الطفل ينام مع زجاجة الحليب فى فمه، وليس الرضاعة الطبيعية.

وأوضح استشارى طب الأسنان فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن أحد أسباب تسوس الأسنان هو تجمع السائل فى فم الطفل وبين أسنانه لفترات طويلة، ولكن لا يجب الخلط بين حليب الأم والحليب الصناعى، لأن حليب الأم يحتوى على اللاكتوفيرين والجلوبيولين المناعي، وكلاهما يساعد على منع تسوس الأسنان، على عكس الحليب الصناعى الذى يوجد به السكريات والكربوهيدرات المتخمرة التى قد تضر مينا الأسنان وزيادة فرص التسوس إذا لم يتم الاعتناء بالأسنان بعد الرضاعة.

وأشار إلى أن طرق علاجه يكون من خلال جلسة فلورايد للأسنان تكون للحالات البسيطة، وفى الحالات المتأخرة نضطر لعمل تحذير كلى للرضيع وتنظيف الأسنان من التسوس وعمل حشوات تجميلية، وأفضل طرق لتجنب التسوس للرضيع غسل الأسنان بعد كل رضاعة باستخدام أداة مخصصة لذلك تباع للرضع، لضمان عدم تراكم بقايا الحليب داخل الفم وعلى الأسنان.