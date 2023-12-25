حبوب منع الحمل.. “النمر”: 5 علاجات لا يجوز أن تؤخذ مع الشاهي والقهوة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن هناك أدوية لا يجوز أن تؤخذ مع الشاهي والقهوة، مشيراً إلى 5 أنواع من العلاجات التي تنطبق عليها هذه القاعدة.