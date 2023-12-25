صحة ورشاقة

حبوب منع الحمل.. “النمر”: 5 علاجات لا يجوز أن تؤخذ مع الشاهي والقهوة

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قال استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ إن هناك أدوية لا يجوز أن تؤخذ مع الشاهي والقهوة، مشيراً إلى 5 أنواع من العلاجات التي تنطبق عليها هذه القاعدة.

وأوضح “النمر”؛ عبر حسابه على منصة “إكس”، أن الأدوية التي لا ينفع أن تؤخذ مع الشاهي والقهوة، هي: “علاج الغدة الدرقية (الثايروكسين)، وأدوية الربو (الثيوفيلين)، وأدوية القلب (الايزوبتين)، والمسيّلات (الورفارين)، وحبوب منع الحمل”.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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