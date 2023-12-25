أسباب احمرار العين وإليك كيفية علاجها بـ10طرق مجربة

بيروت - نادين محمد - يعاني الكثير منا من حساسية واحمرار العين بسبب زيادة التلوث وجزيئات الغبار، يمكن أن تكون مشاكل العين مزعجة ومؤلمة للغاية، ومن ضمن المشاكل التي قد تصيب العيون هي حساسية العين وهي نوع من التهاب الملتحمة ويسمى التهاب الملتحمة التحسسي فعندما تلامس مادة تسبب الحساسية للعين، فإن الجهاز المناعي ينتج الهيستامين، وهي جزيئات تساعد الجسم على حماية نفسه من المواد التي يعتبرها خطرة، ومع ذلك فإن التهاب الملتحمة التحسسي ليس معديًا وغالبًا ما يرتبط بأعراض حمى القش.

أسباب تؤدى إلى الحساسية واحمرار العين

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يمكن أن تحدث الحساسية والاحمرار في العين بسبب جزيئات الغبار الموجودة حولنا. يمكن أن يكون هناك بعض الأسباب الأخرى وراء حساسية العين واحمرار العين، مثل:

- حساسية من الأشجار والأعشاب الضارة.

- حساسية من شعر الحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب والقطط.

- يمكن أن تحدث حساسية العين أيضًا بسبب الفطريات.

- مكياج العيون أو لمس العينين بشكل متكرر بأيدٍ متسخة.

علاج الحساسية واحمرار العين

إذا كنت تبحثين عن أسرع علاج لالتهاب العين في المنزل لتخفيف الحكة والتهيج يمكنك تجربة علاجات منزلية سريعة لتخفيف الألم.

1. الكمادات الباردة

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يمكنك استخدام الكمادات الباردة لعلاج حساسية واحمرار العين. اغمري قطعة القماش في ماء بارد مثلج. استخرجي الماء الزائد وضعي قطعة القماش على الجفن، فهو يساعد في القضاء على الحساسية والتورم في العينين، ويمكنك تكرار هذه الطريقة بعد فترة من 5-10 دقائق.

2. شاي البابونج

أدوية وأعشاب عديدة يمكن أن تساعدك على التغلب على حساسية واحمرار العين، وأهمها شاي البابونج. يمكنك ترك هذا الشاي في كوب واحد من الماء الساخن لمدة 5 دقائق ثم إخرجي أكياس الشاي وضعيها في الثلاجة.

كرري هذا العلاج لمدة 3-4 مرات يوميًا لمدة 2-3 أيام على الأقل. الخصائص المضادة للميكروبات الموجودة في شاي البابونج فعالة في التخلص من حساسية واحمرار العين.

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3. الكركم

يحتوي مسحوق الكركم أيضًا على العديد من الخصائص الطبية التي تساعد في التحكم في حساسية واحمرار العين. يمكن أن يساعد مسحوق الكركم في تقليل تورم العينين.

يحتوي الكركم على خصائص مضادة للبكتيريا، والتي يمكن أن تمنع بشكل فعال عدوى العين.

يمكنك أخذ الماء الساخن في وعاء وامزجي فيه مسحوق الكركم. انقعي قطعة قماش صغيرة في هذا الماء الساخن. ضعي المحلول على عينيك وتساعدك الخصائص الطبية للكركم على تهدئة العيون بشكل فعال.

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4. غسل الوجه بشكل مستمر

للتخلص من الحكة والتورم في العين، حاولي أولاً التعامل معها بغسل وجهك. يمكن التخلص من حساسية العين عن طريق غسل الوجه. في حين أنذلك لا يمنحك راحة فورية، إلا أنه يمكن أن يساعد في التعامل مع حساسية العين على المدى الطويل.

5. عسل صافي

الصورة من موقع AdobeStock

يحتوي العسل الخام على آثار من حبوب اللقاح لذا يمكن تقليل آثار الحساسية عن طريق تناوله؛ لأنها تبني مقاومة في مكافحة الحساسية خاصة حساسية العين، لكن لا يُنصح بوضعه في أو على العينين.

6. أكياس الشاي

يمكنك استخدام أكياس الشاي للتخفيف من أعراض حساسية العين مثل الحكة والاحمرار في العين. لهذا، يمكنك استخدام أكياس الشاي الأخضر أو الشاي الأسود، ضعي أكياس الشاي في الثلاجة أو انقعيها في الماء البارد لمدة 20 دقيقة تقريبًا. بعد ذلك، ضعي الأكياس على عينيك لمدة 30 دقيقة تقريبًا. يمكن تقليل حساسية واحمرار العين إلى حد كبير باستخدام هذا العلاج.

الصورة من موقع AdobeStock

7. ماء الورد

يمكنك استخدام ماء الورد للتخلص من حساسية العين. يمكنك استخدام ماء الورد لإزالة التورم والاحمرار والجفاف في العينين. إذا كان هناك أي مشكلة في العين، ضعي 2 إلى 3 قطرات من ماء الورد فيها. هذا سوف يعطيك الكثير من الراحة وتقليل الانتفاخ والتورم واحمرار العيون.

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8. شرائح الخيار

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قطعي شريحتين سميكتين من الخيار وضعيهما في ماء بارد لمدة عشر دقائق. بمجرد انتهاء الوقت، ضعي شرائح الخيار على جفونك. دعي الخيار البارد يهدئ عينيك لتقليل الألم والالتهاب.

9. شرائح البطاطس النيئة

تعمل شرائح البطاطس النيئة بشكل مثالي يمكنك تقطيع شريحتين سميكتين من البطاطس النيئة وضعيهما في ماء بارد لمدة عشر دقائق. بمجرد انتهاء الوقت، ضعي شرائح البطاطس على جفونك. دعي شريحة البطاطس الباردة تلطف عينيك لتقليل الالتهاب.

10. ملعقة مبردة

يمكنك تبريد ملعقة في ماء مثلج لبضع دقائق، ثم ضعي الملعقة المعدنية على العين لتقليل التهاب واحمرار العين. كرري حسب الضرورة حتى تختفي الأعراض.

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المصدر: موقع مايوكلينك