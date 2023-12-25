شكرا لقرائتكم خبر عن لو لسه أم جديدة.. تعرفى على أسباب تورم عيون طفلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هل طفلك يعاني من تورم في العين بشكل مفاجئ؟.. إذا كانت إجابتك بنعم احذرى لأن هذا العرض يعد علامة علي إصابته بمرض معين، ويجب توخي الحذر وأخذه للطبيب لمعرفة السبب حتي لا يتعرض لأي مضاعفات صحية مرتبطة بالعين، وهذا ما أكده الدكتور أحمد هشام استشاري العيون في كلية طب أسيوط.

وأشار إلى أن تعرض الطفل لتورم في العين يسبب له إزعاجا شديدا، وعدم القدرة على ممارسة حياته بشكل طبيعي، بسبب ما يشعر به من ألم، وهناك العديد من الأسباب المؤدية لإصابة الطفل بهذا العرض، وأشهرها إصابته بالحساسية، التي تعتبر رد فعل تحسسي ناتج عن تناوله لطعام مسبب لها، أو التعرض للأتربة، أو أخذ بعض العلاجات التي تعرضه للإصابة بالحساسية، أو استنشاقه لبعض الروائح المسببة للحساسية كرائحة الكلور، أو بعض المواد الكيميائية المختلفة.

وأضاف استشاري العيون، أن قيام الطفل بفرك العين بشدة، تتسبب في انتفاخ الجفون، والإصابة بتورم العين، لافتًا، أن بعض الأطفال تعرضهم لتورم العين يكون ناتج عن الإصابة بالتهاب القنوات الدمعية في العين، أو وجود كيس بها، بالإضافة إلي أن تورم العين يعتبر علامة في بعض الأحيان علي الإصابة بعدوي بكتيرية في الجفون.

واستكمل حديثه قائلاً: أن تورم العين لدي الأطفال ربما تكون بسبب تعرضهم للإصابة أو التعرض لالتهاب الملتحمة التحسسي أو الفيروسي أو البكتيري، مضيفا أن بعض الأطفال يتعرضون لهربس العين وهو التهاب يصيب العين والجزء المحيط بها.

وحث علي ضرورة أخذ الطفل للطبيب عند ظهور تورم في العين، مع القيام ببعض الحيل المهدئة لتورم العين، كإعطاء الطفل دواء للحساسية به الهيستامين، لتهدئة العرض، بالإضافة إلي ضرورة الاهتمام بإعطائه الماء بكميات وفيرة لترطيب الجسم، وإجراء كمادات ماء بارد علي العين، كل هذه الحيل تعتبر مسكنات للطفل حتي أخذه للطبيب.