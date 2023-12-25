شكرا لقرائتكم خبر عن لو عايزة جنينك "ذكى" تناولى هذه الأطعمة.. استشارى تغذية يوضح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فترة الحمل هى تلك الفترة التى تتحكم بشكل كبير فى مستويات صحة وذكاء الجنين، وكذلك سلامة الطفل فيما بعد، فالأم التي تهتم بتغذيتها ونظامها الحياتى الصحى المتوازن خلال فترة الحمل، تزيد بدورها فرص سلامة جنينها وتعزيز قوته ومناعته وصحته العقلية والنفسية والجسدية.

فى هذا الصدد، نصحت الدكتورة صفاء توفيق استشارى التغذية بالمعهد القومي للتغذية، ورئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية سابقا، كل امرأة حامل بضرورة الاهتمام بتغذيتها خلال فترة الحمل، لأنها تؤثر بشكل كبير على مدى نمو جنينها ونمط حياته الصحى بعد الولادة وفى مراحل حياته جميعها فى المستقبل.

وأكدت "صفاء" أنه كلما كانت الأم تهتم بتغذيتها التغذية السليمة المتوازنة، وتنتقي الخيارات الصحية الجيدة التي تحتوي على العناصر، وكذا الأحماض والفيتامينات التي يحتاجها الجنين، والبعد عن كل الخرافات التي تتعلق بتناول الدهون والمسكرات والأطعمة الدسمة، كلما عززت فرص ميلاد طفل سليم صحيا وجسديا.

تؤثر الكثير من الأطعمة بشكل إيجابي في نمو دماغ الطفل وتعزيز قدراته المخية، وتعزز لديه مهارات التفكير والتذكر والذكاء، وتزيد من سلامة المخ وتعزز وظائفه وعملها بالشكل الأمثل، فوفقًا لاستشارة التغذية من أبرز هذه الأطعمة التي لابد على المرأة الحامل أن تركز عليها خلال الحمل:

البروتين الحيواني الأبيض المتمثل في الأسماك الغنية بالأوميجا، فهى تعزز من مهارات المخ والدماغ وتعزز نسب الذكاء، كما أنها تزيد من سلامة وتكوين شبكية العين وتعزيز قوتها.

كذلك البروتين الموجود فى البيض، بروتين صحى ومفيد لتكوين الجنين.

الدهون الصحية المتواجدة بكثرة فى المكسرات.

الخضراوات الورقية الغنية بالألياف الصحية وكذا المياه الخاصة بترطيب الجسم للحامل فضلاً عن تعزيزها للهضم في خلال فترة الحمل ومن أهم هذه الورقيات السبانخ الخضراء المهمة والغنية بالحديد.